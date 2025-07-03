Как избавиться от стойкого макияжа без вреда для кожи: 5 простых шагов

Водостойкая тушь и стойкий макияж — отличные помощники в жару, дождь и на вечеринке. Но вечером они могут стать настоящим кошмаром, если под рукой нет правильного средства или привычка — просто тереть глаза. Такой подход раздражает кожу, травмирует ресницы и приводит к сухости. Разбираемся, как снимать стойкий макияж аккуратно и эффективно.
Водостойкие текстуры созданы, чтобы «держаться» — они отталкивают воду и прочно фиксируются. Простая мицеллярка или пенка бессильны. В результате приходится тереть кожу, а это чревато микроповреждениями, покраснением и выпадением ресниц.
Водостойкий макияж — не повод жертвовать кожей и ресницами. Правильное средство, аккуратность и чуть-чуть терпения — и лицо чистое, без следа усталости и раздражения.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
Ресни́цы — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
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