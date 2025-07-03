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Как избавиться от стойкого макияжа без вреда для кожи: 5 простых шагов

Секреты ухода: как правильно снимать водостойкий макияж в 5 шагов
1:59
Моя семья » Красота и стиль

Водостойкая тушь и стойкий макияж — отличные помощники в жару, дождь и на вечеринке. Но вечером они могут стать настоящим кошмаром, если под рукой нет правильного средства или привычка — просто тереть глаза. Такой подход раздражает кожу, травмирует ресницы и приводит к сухости. Разбираемся, как снимать стойкий макияж аккуратно и эффективно.

Девушка смывает макияж
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка смывает макияж

Почему обычное умывание не справляется

Водостойкие текстуры созданы, чтобы «держаться» — они отталкивают воду и прочно фиксируются. Простая мицеллярка или пенка бессильны. В результате приходится тереть кожу, а это чревато микроповреждениями, покраснением и выпадением ресниц.

Что вам понадобится

  • Двухфазное средство: комбинация масла и воды эффективно растворяет стойкий макияж, не пересушивая кожу.
  • Мягкие ватные диски или многоразовые салфетки: без жёстких движений и трения.
  • Терпение и техника: нанесение и выдержка — ключ к деликатному очищению.

Пошаговая инструкция

  1. Встряхните двухфазное средство, чтобы компоненты смешались.
  2. Смочите ватный диск и приложите его к глазу на 10–15 секунд. Не трите!
  3. Аккуратно проведите по ресницам сверху вниз — в направлении роста.
  4. Повторите при необходимости, но не с силой — лучше дольше, чем грубо.
  5. Умойтесь мягким средством, чтобы удалить остатки продукта.

Частые ошибки

  • Использовать мыло или пенку сразу — сушит кожу и всё равно не смывает тушь.
  • Тереть глаза — главный враг ресниц.
  • Игнорировать вечерний уход — остатки макияжа = воспаление и сухость.

Водостойкий макияж — не повод жертвовать кожей и ресницами. Правильное средство, аккуратность и чуть-чуть терпения — и лицо чистое, без следа усталости и раздражения.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Ресни́цы — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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