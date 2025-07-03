Как избавиться от стойкого макияжа без вреда для кожи: 5 простых шагов

Секреты ухода: как правильно снимать водостойкий макияж в 5 шагов

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Водостойкая тушь и стойкий макияж — отличные помощники в жару, дождь и на вечеринке. Но вечером они могут стать настоящим кошмаром, если под рукой нет правильного средства или привычка — просто тереть глаза. Такой подход раздражает кожу, травмирует ресницы и приводит к сухости. Разбираемся, как снимать стойкий макияж аккуратно и эффективно.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка смывает макияж

Почему обычное умывание не справляется

Водостойкие текстуры созданы, чтобы «держаться» — они отталкивают воду и прочно фиксируются. Простая мицеллярка или пенка бессильны. В результате приходится тереть кожу, а это чревато микроповреждениями, покраснением и выпадением ресниц.

Что вам понадобится

Двухфазное средство: комбинация масла и воды эффективно растворяет стойкий макияж, не пересушивая кожу.

комбинация масла и воды эффективно растворяет стойкий макияж, не пересушивая кожу. Мягкие ватные диски или многоразовые салфетки: без жёстких движений и трения.

без жёстких движений и трения. Терпение и техника: нанесение и выдержка — ключ к деликатному очищению.

Пошаговая инструкция

Встряхните двухфазное средство, чтобы компоненты смешались. Смочите ватный диск и приложите его к глазу на 10–15 секунд. Не трите! Аккуратно проведите по ресницам сверху вниз — в направлении роста. Повторите при необходимости, но не с силой — лучше дольше, чем грубо. Умойтесь мягким средством, чтобы удалить остатки продукта.

Частые ошибки

Использовать мыло или пенку сразу — сушит кожу и всё равно не смывает тушь.

— сушит кожу и всё равно не смывает тушь. Тереть глаза — главный враг ресниц.

— главный враг ресниц. Игнорировать вечерний уход — остатки макияжа = воспаление и сухость.

Водостойкий макияж — не повод жертвовать кожей и ресницами. Правильное средство, аккуратность и чуть-чуть терпения — и лицо чистое, без следа усталости и раздражения.

Уточнения

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Ресни́цы — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.



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