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Оксана Ярмольник раскрыла главный секрет модного гардероба в дождь

1:39
Моя семья

Дизайнер, художник-модельер, стилист Оксана Ярмольник считает, что непромокаемые плащи должны быть в гардеробе каждой модницы.

Девушка с зонтом
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с зонтом

Целлофановые дождевики - вещь не только красивая, но, и удобная, считает эксперт. Накинул и бежишь, никому зонтом не мешаешь, да и сам зонт не теряешь, аргументирует стилист:

"Когда сильный дождь и ветер, то, мне кажется, это очень удобно. Я бы предпочла сегодня яркий дождевик, какого-нибудь очень яркого цвета. Кислотный, желтый, розовый или ярко-синий. Мне кажется, это очень бы обрадовало окружающих на улице людей. В пасмурную погоду такое яркое пятно", — говорит модельер.

К слову, у самой собеседницы Pravda. Ru есть такая вещь в гардеробе.

"У меня, правда, есть дождевик. Причем он такой, 60-х годов. Он из такой клеенки, которая даже не пересохла. Это китайский дождевик, который, по-моему, лежал у меня дома. И я, когда иду гулять с собаками, его с удовольствием на себя надеваю", — рассказала Оксана Ярмольник.

Массово в накидках от дождя представительницы прекрасного пола пока не щеголяют, отметила эксперт. Но не исключено, что дождевики вытеснят привычные зонтики.

"Если, например, какая-нибудь звезда в Голливуде наденет на себя яркий дождевик, то, я уверена, что в следующую плохую погоду, в следующий дождь очень много людей тоже начнут носить дождевики. Это так всегда происходит", — уверена модельер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — журналист, корреспондент-интервьюер Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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