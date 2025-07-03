Стрижка кончиков каждые 2-3 месяца: почему это важно для длинных локонов?

5 признаков, что стрижка волос вам необходима: не игнорируйте эти сигналы

4:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Уход за волосами важен не только для стилистов, но и для каждого, кто хочет красивые и здоровые локоны. Регулярное подравнивание кончиков помогает сохранить длину и здоровье волос, предотвращая их сечение и ломкость. Мы делимся рекомендациями, почему это необходимо, как часто посещать парикмахера и на какие признаки следует обратить внимание.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стрижка

Зачем нужно подравнивать кончики

Многие думают, что для длинных волос лучше избегать ножниц. Это заблуждение. Регулярное подравнивание устраняет поврежденные концы, которые со временем "расползаются" вверх по длине. Если этого не делать, волосы будут обламываться, а длина не увеличится.

По словам трихолога Анастасии Волковой, оптимальная частота стрижки — каждые 2-3 месяца. Для ломких, сухих или часто окрашенных волос рекомендуется посещать парикмахера каждые 6-8 недель, напоминает "Доктор Питер".

Частота стрижки в зависимости от длины и состояния волос

Частота стрижки зависит от длины, состояния и формы стрижки:

Короткие стрижки (пикси, каре, боб) — каждые 4-6 недель для поддержания формы.

(пикси, каре, боб) — каждые 4-6 недель для поддержания формы. Средняя длина - каждые 8-12 недель, особое внимание к кончикам.

- каждые 8-12 недель, особое внимание к кончикам. Длинные волосы - раз в 3-4 месяца, при повреждениях — чаще.

- раз в 3-4 месяца, при повреждениях — чаще. Вьющиеся и сухие волосы - каждые 2-3 месяца из-за склонности к сечению.

Важно помнить, что волосы растут от корней, поэтому поврежденные концы восстановить невозможно. Лучше вовремя срезать 0,5-1 см, чем потом 10 см.

Признаки необходимости стрижки

Иногда волосы сами сигналят о необходимости стрижки:

Сильное сечение по длине (волосы как солома).

Узелки, спутанность и ломкость при расчесывании.

Отсутствие блеска и эластичности даже после ухода.

Поврежденные волосы иногда невозможно восстановить, поэтому важно вовремя обратиться к парикмахеру.

Помогают ли средства от секущихся концов

На рынке много продуктов для поврежденных концов: масла, сыворотки и т. д. Однако, как отмечает Волкова, они дают лишь временный эффект, исчезающий после мытья головы.

Единственный способ избавиться от секущихся концов — их стрижка.

Уход за волосами между стрижками

Для сохранения здоровья волос и отсрочки визита к парикмахеру следуйте этим рекомендациям:

Мойте волосы мягкими шампунями без агрессивных компонентов. Используйте прохладную воду и наклоняйте голову вниз для улучшения кровообращения. Увлажняйте волосы масками с кератином, маслами (аргана, кокос) и пантенолом. Применяйте термозащиту перед использованием фена или утюжка. Выбирайте расчески из натуральной щетины или дерева.

Профилактика — ключ к здоровью волос

Вот несколько привычек для поддержания здоровья волос:

Спите на шелковых или сатиновых наволочках.

Избегайте тугих резинок и металлических заколок.

Следите за питанием: включайте белки и витамины A, E, B.

Пейте достаточно воды.

Проводите профессиональные процедуры раз в 1-2 месяца.

Проблемы с волосами могут указывать на дефицит микроэлементов, таких как железо, цинк, медь, селен, кремний и кобальт. Если волосы секутся, несмотря на уход, возможно, вам не хватает минералов. Если они быстро жирнеют у корней, это может быть связано с нарушением работы сальных желез.

Регулярная стрижка действительно важна для здоровья и роста волос. Лучше вовремя срезать пару миллиметров, чем потом терять сантиметры. Правильный уход, питание и внимательное отношение к волосам — залог их красоты и здоровья в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.