Несите на помойку: 5 антитрендов 2025 года, от которых стоит избавиться!

Мода 2025: 5 вещей, которые нужно убрать из гардероба немедленно!

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мода любит перемены — и то, что было в топе пару лет назад, сегодня может выглядеть устаревшим. Если вы хотите освежить гардероб и выглядеть актуально, начните с ревизии: какие вещи стоит убрать с первой полки? Мы поделимся главными антитрендами 2025 года, от которых стилисты советуют отказаться без сожаления.

Фото: Designed be Freepik by asphotofamily, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в джинсах

1. Обтягивающие джинсы с заниженной талией

Эпоха низкой посадки окончательно уступила место высокой и средней посадки. Узкие джинсы с низкой талией больше не в моде. Их заменили свободные силуэты: прямые, wide leg, slouchy.

2. Туфли на платформе

Громоздкая платформа на плоском ходу осталась в прошлом. Актуальная обувь — с более утончённым силуэтом: балетки, тонкие сандалии, «мэри джейн» и мюли с мини-каблуком.

3. Логомания

Футболки и сумки с броскими логотипами уже не вызывают восхищения. Мода всё больше уходит в сторону лаконичности, нейтральных оттенков и минимализма. Главное — не бренд, а крой и посадка.

4. Сверхобъёмные пиджаки

Если раньше широкие плечи были модным манифестом, то сейчас предпочтение отдаётся более аккуратному и анатомичному силуэту. Баланс, а не перебор.

5. Неон и кислотные цвета

Они мелькнули на подиумах пару лет назад, но сегодня смотрятся агрессивно и выбиваются из тренда на «тихую роскошь». Актуальны сложные природные оттенки: песочный, оливковый, сливочный, карамель.

Если хочется выглядеть современно, достаточно убрать несколько устаревших элементов — и гардероб сразу заиграет по-новому. Не бойтесь избавляться от лишнего: модный сезон 2025 призывает к осознанности и качеству, а не к накопительству.

Уточнения

Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах.



Пиджа́к — часть костюма, верхняя одежда с открытым отложным воротником и застёгивающимися на пуговицы полами.



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