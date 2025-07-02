Узнайте, как аминокислоты могут спасти вашу кожу: 4 гарантированных преимущества

Аминокислоты — это строительные кирпичики белков, которые отвечают за здоровье, упругость и восстановление кожи. Они естественно присутствуют в организме, но с возрастом их выработка снижается. Поэтому их добавляют в косметику — чтобы мягко поддержать естественные процессы.
Некоторые аминокислоты (например, глицин, аргинин, серин) входят в состав натурального увлажняющего фактора кожи (NMF). Они помогают удерживать влагу, смягчая и укрепляя защитный барьер.
Аминокислоты вроде цистеина и метионина нейтрализуют свободные радикалы, защищая кожу от старения и агрессии окружающей среды.
В составах очищающих средств аминокислоты используются как ПАВы нового поколения — они бережно очищают, не нарушая кислотно-щелочной баланс кожи.
Некоторые аминокислоты снимают раздражение, ускоряют заживление и подходят даже чувствительной или повреждённой коже.
Косметика с аминокислотами особенно хороша для:
Обратите внимание на сыворотки, кремы, гели и пенки, где в составе указаны такие компоненты, как:
Если они находятся в верхней части списка — концентрация будет ощутимой.
Аминокислоты в косметике — не просто модный ингредиент. Это натуральная, мягкая и эффективная поддержка для кожи, нуждающейся в восстановлении и заботе. Особенно если вы устали от агрессивных компонентов и ищете деликатный, но действенный уход.
Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.
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