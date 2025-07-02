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Узнайте, как аминокислоты могут спасти вашу кожу: 4 гарантированных преимущества

Косметические средства с аминокислотами: как выбрать лучшее из лучшего?
2:11
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Аминокислоты — это строительные кирпичики белков, которые отвечают за здоровье, упругость и восстановление кожи. Они естественно присутствуют в организме, но с возрастом их выработка снижается. Поэтому их добавляют в косметику — чтобы мягко поддержать естественные процессы.

Уход за лицом
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уход за лицом

Чем аминокислоты полезны коже

1. Увлажнение и восстановление барьера

Некоторые аминокислоты (например, глицин, аргинин, серин) входят в состав натурального увлажняющего фактора кожи (NMF). Они помогают удерживать влагу, смягчая и укрепляя защитный барьер.

2. Антиоксидантная защита

Аминокислоты вроде цистеина и метионина нейтрализуют свободные радикалы, защищая кожу от старения и агрессии окружающей среды.

3. Мягкое очищение

В составах очищающих средств аминокислоты используются как ПАВы нового поколения — они бережно очищают, не нарушая кислотно-щелочной баланс кожи.

4. Успокоение и регенерация

Некоторые аминокислоты снимают раздражение, ускоряют заживление и подходят даже чувствительной или повреждённой коже.

Кому подойдёт уход с аминокислотами

Косметика с аминокислотами особенно хороша для:

  1. Сухой и обезвоженной кожи
  2. Возрастной кожи
  3. Кожи с нарушенным барьером (после пилингов, солнца, стресса)
  4. Людей, стремящихся к деликатному уходу

Как выбрать средство с аминокислотами

Обратите внимание на сыворотки, кремы, гели и пенки, где в составе указаны такие компоненты, как:

  • glycine (глицин)
  • proline (пролин)
  • serine (серин)
  • arginine (аргинин)
  • alanine (аланин)

Если они находятся в верхней части списка — концентрация будет ощутимой.

Аминокислоты в косметике — не просто модный ингредиент. Это натуральная, мягкая и эффективная поддержка для кожи, нуждающейся в восстановлении и заботе. Особенно если вы устали от агрессивных компонентов и ищете деликатный, но действенный уход.

Уточнения

Аминокисло́ты также аминокарбо́новые кисло́ты, АМК — органические соединения, в молекуле которых одновременно содержатся карбоксильные и аминные группы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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