Как правильно выбрать купальник, чтобы чувствовать себя королевой пляжа — секреты, которые изменят ваше лето

Купальник без ошибок: простые советы по выбору, чтобы выглядеть на все 100%

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мы часто недооцениваем, насколько правильно подобранный купальник влияет на наше восприятие себя. Это больше, чем просто одежда для пляжа — это часть летнего образа, которая сопровождает нас с рассвета у моря до закатных коктейлей у бассейна.

Фото: Designed be Freepik by halayalex, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка на пляже

Размер имеет значение (и нет, не тот, о котором вы подумали)

Многие ошибочно берут купальники на размер больше — якобы так комфортнее и прикрывает больше. Или наоборот — меньше, ради поддержки. В результате — бесформенность, лишние складки и ноль удобства.

Купальник должен мягко "обнимать" тело, не пережимая и не оставляя зазоров. Кстати, верх и низ не обязаны быть одного размера. Смело миксуйте — бренды, фасоны, размеры. Ваше тело скажет "спасибо".

Не повторяй старое — ищи новое

Любимая модель пятилетней давности может и удобна, но лишает вас возможности открыть нечто большее. Мода не стоит на месте — появляются новые силуэты, принты, ткани. Иногда достаточно примерить что-то непривычное — и вы вдруг увидите отражение, которое давно хотели. Новизна освежает не только гардероб, но и самоощущение.

Купальник должен знать, куда вы едете

Купальник для гламурных вечеров у барной стойки и для утренней рыбалки у палатки — это два разных существа. Планируете вечеринки у океана? Выбирайте модели с вырезами, блеском, акцентами. Едете на природу? Лучше взять что-то практичное, удобное, не требующее "контроля" каждый раз, как вы сядете.

Никаких оплошностей этим летом

Чтобы не копить в шкафу грустные "ошибки прошлого", подходите к выбору купальника осознанно. И тогда каждое лето — ваше лучшее лето.

Уточнения

Купа́льник или купа́льный костю́м — одежда для купания и отдыха у воды.



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