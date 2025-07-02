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Почему матовая помада – враг тонких губ? Получите ответ здесь!

Тонкие губы – не приговор: 5 шагов к визуальному объёму
2:12
Моя семья » Красота и стиль

Если у вас тонкие губы, вы наверняка сталкивались с разочарованием: красивая помада на витрине превращается в блеклое пятно на лице. Всё потому, что губы теряются — и даже яркий оттенок не спасает. Но это вовсе не приговор.

Коричневая помада
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коричневая помада

На самом деле, существует несколько простых и проверенных шагов, которые помогут добиться того самого выразительного эффекта, как на снимках. И всё это — без хирургии и боли.

Начинается всё с подготовки

Как и кожу лица перед макияжем, губы нужно подготовить. Отшелушивание — обязательный этап. Оно убирает сухость и ороговевшие клетки, делая губы визуально более гладкими и объёмными. Кроме того, ровная поверхность лучше отражает свет, усиливая эффект "пухлости".

Увлажнение — не пропускаем

После пилинга губы обязательно нужно увлажнить. Без этого даже самая дорогая помада будет ложиться плохо. Особенно эффективно использовать продукты с гиалуроновой кислотой: она буквально "накачивает" губы влагой. А масла — кокосовое, ши, авокадо — помогают сохранить мягкость и эластичность.

Главный инструмент — карандаш

Карандаш для губ — ваш лучший друг, если подойти к делу стратегически. Не стоит обводить весь рот по внешнему контуру: достаточно чуть-чуть выйти за естественную линию в центре верхней и нижней губ. Так вы создадите эффект объёма, не перегружая образ.

Магия теней и бликов

Техника омбре работает даже лучше, чем кажется. Тёмный контур и более светлая помада внутри создают глубину, визуально расширяя губы. Добавьте чуть-чуть хайлайтера или сияющего блеска в центр — и свет сам сделает всё остальное.

Помада тоже имеет значение

Выбирайте текстуры с сатиновым или кремовым финишем — они "поймают" свет и сделают губы объёмнее. Матовые текстуры, наоборот, подчеркнут сухость и тонкость. Хотите ещё больше сияния? Капля блеска в центр творит чудеса.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
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