Отдохнувший взгляд за 2 минуты: секреты применения жидкого хайлайтера

Лето без тяжёлого макияжа: один лайфхак с хайлайтером, который изменит всё

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — время сиять не только под солнцем, но и на фото без грамма макияжа. В жару плотные тональные основы и пудры становятся врагами свежести. Но есть один приём, который может спасти образ даже после бессонной ночи — и при этом не требует тяжелой артиллерии вроде консилеров и маскирующих средств.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макияж

Секрет прячется в жидком хайлайтере тёплого золотистого оттенка. Именно он стал звездой TikTok после видео от создательницы контента Авы Шоу, в котором она показала, как с его помощью сделать лицо отдохнувшим, а взгляд — сияющим.

Всё просто: несколько капель хайлайтера наносятся под глаза после базы — прямо на зону тёмных кругов. Затем лёгкими движениями средство распределяется пальцами или кистью. Пара капель на скулы усиливает эффект — лицо словно "вспыхивает" изнутри.

"Результат — мгновенное сияние и отдохнувший вид", — именно так описывают эффект те, кто уже попробовал этот лайфхак.

Для усиления эффекта можно дополнить образ румянами и коричневой тушью — этим летом именно такие натуральные акценты в тренде. Важно не переборщить: чем меньше косметики, тем лучше выглядит кожа в жару.

А если круги под глазами выраженные, допускается использование техники поверх лёгкого, увлажняющего консилера. Главное — избегать плотных текстур, которые подчеркнут сухость и создадут эффект "маски".

Жидкие и кремовые хайлайтеры не сушат кожу, а наоборот — придают ей живое свечение. Именно этот приём бьюти-редакторы называют идеальным решением для лета: быстро, просто и с эффектом "только что с отпуска".

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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