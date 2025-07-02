Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бальзам защищает, масло ухаживает: как работают разные форматы и зачем это знать
Учёные нашли бактерии-паразиты с суперспособностью — и это не фантастика
Хотите получить мощный пампинг? Тренеры клянутся этой тренировкой 100 для растяжки мышц рукавов
Отпуск едва не закончился трагедией — россиянка потеряла сознание после бабл-ти в Египте
Ошибка садовода: 3 главных фактора, мешающие вашей розе благоухать
Юлия Волкова и Лена Катина снова вместе: что скрывается за возрождением легендарного дуэта
12 миллионов россиян отказались от кредитов — закон о самозапрете взорвал статистику
Тайны переговоров Макрона и Путина раскрыты — дело вовсе не в Украине
Не платят зарплату? Вот как вы можете защитить свои права

Отдохнувший взгляд за 2 минуты: секреты применения жидкого хайлайтера

Лето без тяжёлого макияжа: один лайфхак с хайлайтером, который изменит всё
1:48
Моя семья » Красота и стиль

Лето — время сиять не только под солнцем, но и на фото без грамма макияжа. В жару плотные тональные основы и пудры становятся врагами свежести. Но есть один приём, который может спасти образ даже после бессонной ночи — и при этом не требует тяжелой артиллерии вроде консилеров и маскирующих средств.

Макияж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж

Секрет прячется в жидком хайлайтере тёплого золотистого оттенка. Именно он стал звездой TikTok после видео от создательницы контента Авы Шоу, в котором она показала, как с его помощью сделать лицо отдохнувшим, а взгляд — сияющим.

Всё просто: несколько капель хайлайтера наносятся под глаза после базы — прямо на зону тёмных кругов. Затем лёгкими движениями средство распределяется пальцами или кистью. Пара капель на скулы усиливает эффект — лицо словно "вспыхивает" изнутри.

"Результат — мгновенное сияние и отдохнувший вид", — именно так описывают эффект те, кто уже попробовал этот лайфхак.

Для усиления эффекта можно дополнить образ румянами и коричневой тушью — этим летом именно такие натуральные акценты в тренде. Важно не переборщить: чем меньше косметики, тем лучше выглядит кожа в жару.

А если круги под глазами выраженные, допускается использование техники поверх лёгкого, увлажняющего консилера. Главное — избегать плотных текстур, которые подчеркнут сухость и создадут эффект "маски".

Жидкие и кремовые хайлайтеры не сушат кожу, а наоборот — придают ей живое свечение. Именно этот приём бьюти-редакторы называют идеальным решением для лета: быстро, просто и с эффектом "только что с отпуска".

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Еда и рецепты
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды Аудио 
Почему SHAMAN выбрал именно Екатерину Мизулину? Певец впервые раскрыл правду
Шоу-бизнес
Почему SHAMAN выбрал именно Екатерину Мизулину? Певец впервые раскрыл правду Аудио 
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине
Азербайджан
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Ни в коем случае не бегите: встреча с лисой может закончиться плохо
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Последние материалы
Бальзам защищает, масло ухаживает: как работают разные форматы и зачем это знать
Учёные нашли бактерии-паразиты с суперспособностью — и это не фантастика
Хотите получить мощный пампинг? Тренеры клянутся этой тренировкой 100 для растяжки мышц рукавов
Отпуск едва не закончился трагедией — россиянка потеряла сознание после бабл-ти в Египте
Ошибка садовода: 3 главных фактора, мешающие вашей розе благоухать
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном
Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро
Юлия Волкова и Лена Катина снова вместе: что скрывается за возрождением легендарного дуэта
12 миллионов россиян отказались от кредитов — закон о самозапрете взорвал статистику
Тайны переговоров Макрона и Путина раскрыты — дело вовсе не в Украине
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.