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Антивозрастный эффект из морозилки: ингредиенты, которые бодрят кожу

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Лето — не только время отдыха, но и сезон скрытых угроз для кожи. Загар, ветер, хлорированная вода и жара кажутся безобидными, но на деле ускоряют старение. Чтобы не расплачиваться морщинами за солнечное настроение, важно включить в уход несколько проверенных летних стратегий.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

SPF в два слоя — как броня

Один раз утром — уже не вариант. Кожа требует повторной защиты днём, особенно на солнце. Сначала наносим крем как обычно, потом — второй раз, через 10 минут. Дополнительно пригодится пудра или спрей с SPF, чтобы макияж остался на месте, а защита — эффективной.

Заморозка вместо тоника

Кубик льда с отваром шалфея, зеленого чая или розовой воды заменит сразу несколько этапов ухода. Он тонизирует, снимает отёки и пробуждает лицо. Добавьте туда немного сока огурца или гиалуроновой сыворотки — и получите экспресс-средство против утренней усталости.

Масла: можно и нужно

Летом коже тоже нужны масла, но лёгкие — вроде шиповника, камелии или семян киви. Они быстро впитываются и восстанавливают защитный барьер. Добавьте пару капель в крем — эффект усилится, а липкости не будет.

Солнце + хлор = опасность

После бассейна обязательно смойте хлор и нанесите крем с керамидами или спрей с пантенолом. Это не просто комфорт, а защита от фотостарения. На ночь — маска с алоэ или ниацинамидом для восстановления.

Энзимы вместо кислот

Летом кислоты — табу. Лучше использовать ферментные средства на основе тыквы, папаина или бромелайна. Они бережно отшелушивают, выравнивают тон и освежают кожу без риска пигментации.

Чистый воздух ночью — тоже антивозрастной уход

Городская пыль ночью легко оседает на коже. Если не закрывать окно, хотя бы повесьте марлю или фильтр. Увлажнитель воздуха и сыворотка с ресвератролом у кровати усилят ночное восстановление.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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