Сумка с характером, брошь с тайным смыслом: как аксессуары управляют летом

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Лето — время смелых решений, лёгкости и экспериментов. Даже минималистичный наряд может заиграть новыми красками, если добавить к нему пару трендовых акцентов. Аксессуары этим летом становятся не дополнением, а полноценным инструментом для самовыражения.

Фото: freepik.com by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ноги девушки

Головные уборы: игра с характером

Элементы, расположенные в портретной зоне, первыми бросаются в глаза. Именно поэтому головные уборы способны задать настроение всему образу. В моде вязаные косынки и кружевные варианты — лёгкие, женственные и воздушные. Чалма подчёркивает экзотичность и идеально сочетается с широкими брюками и струящимися платьями. Панама-клош напоминает абажур и добавляет утончённости. Модель "морячка" с загнутыми полями делает образ более живым и игривым.

Украшения: максимум выразительности

Главный девиз сезона — "чем крупнее, тем лучше". В моду вернулись массивные колье, серьги и браслеты. Приветствуются украшения из дерева, жемчуга, камня и ракушек, а также браслеты-анклеты и украшения, надеваемые выше локтя. Особое внимание — морской тематике и эстетике бохо.

Броши: не только украшение

Этот аксессуар становится настоящим стилистическим приёмом. Им можно зафиксировать драпировку на платье, футболке или рубашке. Ткань собирается гармошкой на уровне талии, и брошь придаёт базовой вещи совершенно новое звучание.

Очки: акцент на взгляд

Очки этим летом — не только защита от солнца, но и сильный акцент в образе. В тренде форма "кошачий глаз", универсальная и женственная. Узкие вытянутые модели добавляют дерзости, авиаторы с цветными линзами уместны даже в пасмурную погоду. Популярны и овальные оправы — как нейтральные, так и яркие, в духе ретро. Модным и практичным дополнением становятся кожаные чехлы на шею.

Сумки: летняя лёгкость

Плетёные и соломенные модели снова на пике популярности. Особенно востребованы жёсткие формы с кожаными ручками и вместительные варианты для пляжа. Образы оживляют бахрома, трапециевидная форма и детали — от брелоков до платков, повязанных на ручку. Даже классическую кожаную сумку можно вписать в летний стиль с помощью таких акцентов.

Летние аксессуары не требуют полной смены гардероба — они сами задают настроение и позволяют экспериментировать, не выходя из зоны комфорта.

Уточнения

Аксессуа́р (фр. accessoire от лат. accessorius — «добавочный») — необязательный предмет, сопутствующий чему-либо; принадлежность чего-либо. Может улучшить, украсить или дополнить что-либо.



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