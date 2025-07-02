Тушь, вода и немного магии: утренний ритуал, который никто не должен знать

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Даже одна бессонная ночь может оставить на лице следы усталости. Тусклая кожа, отеки, воспалённые глаза — всё это может выдать даже самый яркий вечер. Но есть лайфхаки, которые помогут выглядеть так, будто вы только что вернулись из отпуска.

Фото: Designed be Freepik by kamranaydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка после душа

Заряжаем тело на бодрость

Сначала — движение. Лёгкая зарядка по утру разгонит лимфу и уменьшит отечность.

"Это помогает вывести токсины и снизить ощущение тяжести в теле", — отмечает визажист Таша Итунина.

Контрастный душ оживляет и ускоряет обмен веществ. А тёплая вода натощак восполняет утраченную за ночь влагу.

"После бессонной ночи важно пить больше воды — 2-3 литра в течение дня", — советует Таша.

Убираем мешки под глазами

Самый быстрый способ — патчи с кофеином, алоэ вера или гиалуроновой кислотой. Они помогают лимфодренажу и возвращают упругость коже.

Нет патчей? Есть альтернатива: "Охлаждённые чайные ложки под глаза — простое, но действенное средство для уменьшения отёков", — делится лайфхаком визажист.

Возвращаем коже жизнь

Забудьте про плотные тональные кремы и матирующую пудру. Лёгкий тон + капля хайлайтера + румянец = свежий, отдохнувший вид. "Румяна — это то, что многие игнорируют, но именно они придают лицу живость", — говорит Итунина.

Освежаем взгляд правильно

Немного консилера под глаза и вокруг носа скроют следы усталости. Без теней и без белого карандаша — они только усилят эффект покраснения. Тушь только на верхние ресницы — это откроет взгляд, а нижние лучше оставить в покое

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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