Невидимый саботаж: привычки, из-за которых вы двигаетесь, как железный робот

Вы когда-нибудь задумывались, почему после долгого сидения тело кажется "забывшим" движение? Современный образ жизни, наполненный часами за компьютером и минимальной физической активностью, приводит к тому, что наше тело теряет естественную подвижность. Исследования показывают, что 76% людей, проводящих более 6 часов в день сидя, испытывают функциональные ограничения, влияющие на качество их жизни.
Мобильность — это активная способность суставов двигаться в полном диапазоне, тогда как гибкость — пассивное удлинение мышц. Оба качества важны и взаимодополняют друг друга.
Сидячий образ жизни приводит к укорочению сгибателей бедра, подколенных сухожилий и грудных мышц. Когда мы не используем определённые диапазоны движений, тело "забывает" их, что приводит к скованности, боли и повышенному риску травм.
Поддержание мобильности и гибкости важно не только для спортсменов, но и для каждого из нас. Это помогает предотвратить травмы, улучшить осанку и общее самочувствие. Помните, что регулярность — ключ к успеху.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.