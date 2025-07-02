Цвета, которые идут абсолютно всем — проверьте, есть ли они у вас в гардеробе

2:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Покупка одежды или косметики— всегда немного лотерея: товар понравился в магазине, а дома оттенок «не ваш». Но есть спасение — цвета, которые идут всем. Независимо от возраста, оттенка кожи или стиля. Они универсальны, освежают и делают образ дороже. Разбираемся, какие цвета — беспроигрышный выбор.

Фото: unsplash.com by Parker Burchfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Одежда на вешалках

Базовые нейтральные: вне времени и возраста

Насыщенный тёмно-синий — элегантная альтернатива чёрному. Он делает взгляд выразительным, а кожу — светлее. Не «съедает» лицо, как чёрный.

— элегантная альтернатива чёрному. Он делает взгляд выразительным, а кожу — светлее. Не «съедает» лицо, как чёрный. Молочный и айвори — мягче чисто белого, выглядят благородно и хорошо сочетаются с любыми аксессуарами. Идеальны в базовом гардеробе.

— мягче чисто белого, выглядят благородно и хорошо сочетаются с любыми аксессуарами. Идеальны в базовом гардеробе. Песочный беж и хаки — при правильной насыщенности делают кожу здоровее, особенно в верхней одежде или рубашках.

Цвета, которые придают свежести

Насыщенный ягодный (малина, клюква) — подчёркивает губы и глаза, визуально делает зубы белее. Подходит как в одежде, так и в макияже.

— подчёркивает губы и глаза, визуально делает зубы белее. Подходит как в одежде, так и в макияже. Лавандовый — удивительно универсален. Освежает, не выбеливает, отлично сочетается с серым, бежевым и даже денимом.

— удивительно универсален. Освежает, не выбеливает, отлично сочетается с серым, бежевым и даже денимом. Изумрудный — дорогой, глубокий и всегда «в тему». Делает кожу сияющей, а образ — продуманным.

Как не ошибиться с универсальными цветами

Выбирайте среднюю насыщенность: не слишком бледно и не слишком ярко. Обращайте внимание на матовые и приглушённые текстуры. Примеряйте при дневном свете — он показывает реальное восприятие оттенка. Не бойтесь сочетать: универсальные цвета дружат между собой.

Зная несколько беспроигрышных цветов, вы сэкономите на спонтанных покупках и всегда будете выглядеть собранно. Универсальные оттенки — это не скучно, это умно. Добавьте их в базу — и комбинировать образы станет в разы проще.

Уточнения

Цвет — качественная субъективная характеристика электромагнитного излучения оптического диапазона, определяемая на основании возникающего физиологического зрительного ощущения и зависящая от ряда физических, физиологических и психологических факторов.



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