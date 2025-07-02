Полотенце против вашей кожи: как незаметно оно провоцирует воспаления

Мягкое махровое полотенце кажется символом чистоты и уюта. Мы доверяем ему лицо после умывания, тело после душа — не задумываясь, что это не всегда безопасно. На самом деле полотенце может превратиться в настоящую бактериальную ловушку, если менять его реже, чем нужно. Разберёмся, почему это важно — и как часто его действительно стоит стирать.
Каждый раз, когда вы вытираетесь, на полотенце остаются капли воды, отмершие клетки кожи, кожное сало и иногда — следы косметики. Влажная среда и тепло создают идеальные условия для размножения бактерий, грибков и плесени. Даже если на вид оно выглядит чистым.
Особенно на лице: вытирание одним и тем же полотенцем — частая причина акне и покраснений.
Если полотенце стало пахнуть "сыростью" — это уже сигнал к тревоге: в волокнах активно живут бактерии.
Редкая стирка и сушка в ванной комнате повышают риск грибка на стопах и теле.
Полотенце — это не просто аксессуар, а часть вашей системы ухода. Если вы тратите время и деньги на сыворотки и кремы, но потом вытираетесь бактериями — эффект от ухода будет смазан. Чистота текстиля — залог здоровья кожи.
Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.
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