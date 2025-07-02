Полотенце против вашей кожи: как незаметно оно провоцирует воспаления

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мягкое махровое полотенце кажется символом чистоты и уюта. Мы доверяем ему лицо после умывания, тело после душа — не задумываясь, что это не всегда безопасно. На самом деле полотенце может превратиться в настоящую бактериальную ловушку, если менять его реже, чем нужно. Разберёмся, почему это важно — и как часто его действительно стоит стирать.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопка чистых полотенец

Микромир на ткани: что скапливается на полотенце

Каждый раз, когда вы вытираетесь, на полотенце остаются капли воды, отмершие клетки кожи, кожное сало и иногда — следы косметики. Влажная среда и тепло создают идеальные условия для размножения бактерий, грибков и плесени. Даже если на вид оно выглядит чистым.

Что может пойти не так

Высыпания и раздражения

Особенно на лице: вытирание одним и тем же полотенцем — частая причина акне и покраснений.

Запах и микробы

Если полотенце стало пахнуть "сыростью" — это уже сигнал к тревоге: в волокнах активно живут бактерии.

Грибковые инфекции

Редкая стирка и сушка в ванной комнате повышают риск грибка на стопах и теле.

Как часто менять полотенце — реальная норма

Для лица: каждый день или максимум через 1–2 использования. Лучше — отдельное полотенце.

каждый день или максимум через 1–2 использования. Лучше — отдельное полотенце. Для тела: каждые 2–3 дня.

каждые 2–3 дня. Руки: ежедневно, особенно в сезон простуд.

ежедневно, особенно в сезон простуд. Спортзал или сауна: стирка после каждого использования.

Полотенце — это не просто аксессуар, а часть вашей системы ухода. Если вы тратите время и деньги на сыворотки и кремы, но потом вытираетесь бактериями — эффект от ухода будет смазан. Чистота текстиля — залог здоровья кожи.

Уточнения

Полоте́нце — изделие из впитывающей ткани или бумаги, обычно в виде прямоугольника; предназначено для высушивания или вытирания предметов и тела человека путём впитывания жидкости с их поверхности при непосредственном контакте.



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