Домашний уход с эффектом салона — рецепт за копейки

Приготовить скраб для тела своими руками — это не просто тренд, а настоящее удовольствие. Он обходится дешевле магазинных, а состав — без сюрпризов. Только вы решаете, что попадёт на вашу кожу.
Готовы попробовать? Вот два простых, но эффективных рецепта, которые не уступают косметике с полки.
Что нужно:
100 г тростникового сахара
100 г морской соли
100 мл любого растительного масла
Смешайте всё до однородной текстуры. Наносите на влажную кожу тела круговыми движениями. Такой скраб мягко отшелушивает и одновременно питает.
Рекомендуем использовать дважды в неделю. Уже через месяц кожа станет заметно гладкой и ухоженной.
Ингредиенты:
50 г молотого кофе
50 г оливкового масла
1 ст. ложка лимонного сока
Тщательно перемешайте. Нанесите на кожу, аккуратно массируйте в течение нескольких минут.
После процедуры смойте тёплой водой и обязательно увлажните кожу лосьоном — эффект будет потрясающим: мягкость, тонус и лёгкий аромат.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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