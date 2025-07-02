Домашний уход с эффектом салона — рецепт за копейки

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Приготовить скраб для тела своими руками — это не просто тренд, а настоящее удовольствие. Он обходится дешевле магазинных, а состав — без сюрпризов. Только вы решаете, что попадёт на вашу кожу.

Фото: commons.wikimedia.org by Christian Mertes, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Морская соль

Готовы попробовать? Вот два простых, но эффективных рецепта, которые не уступают косметике с полки.

Сахарный скраб с морской солью

Что нужно:

100 г тростникового сахара

100 г морской соли

100 мл любого растительного масла

Смешайте всё до однородной текстуры. Наносите на влажную кожу тела круговыми движениями. Такой скраб мягко отшелушивает и одновременно питает.

Рекомендуем использовать дважды в неделю. Уже через месяц кожа станет заметно гладкой и ухоженной.

Кофейный скраб с лимонной ноткой

Ингредиенты:

50 г молотого кофе

50 г оливкового масла

1 ст. ложка лимонного сока

Тщательно перемешайте. Нанесите на кожу, аккуратно массируйте в течение нескольких минут.

После процедуры смойте тёплой водой и обязательно увлажните кожу лосьоном — эффект будет потрясающим: мягкость, тонус и лёгкий аромат.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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