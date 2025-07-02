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Три способа нарисовать стрелки, чтобы глаза казались больше и выразительнее

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Стрелки — не просто декоративный элемент, а инструмент для визуального изменения формы глаз. Они могут сделать взгляд кошачьим, распахнутым или подтянутым — и всё это с одной подводкой. Главное — выбрать нужную технику и знать, какой эффект вы хотите получить. Рассказываем о трёх универсальных приёмах, которые легко повторить даже без визажиста.

Вечерний макияж
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Вечерний макияж

1. Кошачий эффект — миндалевидная форма

Если вы хотите зрительно вытянуть глаз и сделать взгляд более "хищным", используйте технику "кошачий глаз". Начинайте стрелку от середины века, ведите её вверх под углом к кончику брови и слегка заостряйте хвостик. Нижнее веко можно затемнить тенями на внешнем уголке для дополнительной глубины.

Эффект: глаза становятся миндалевидными, визуально приподнимается внешний уголок, появляется лифтинг-эффект.

2. Раскрытый взгляд — техника "щенячьего глаза"

Наоборот, если вы хотите сделать глаза более круглыми и распахнутыми — проведите мягкую стрелку вдоль верхнего века, слегка опуская хвостик вниз. Используйте коричневую или тёмно-серую подводку для мягкости. Такой приём часто используют в корейском макияже.

Эффект: взгляд становится наивным и открытым, подчёркивается глубина, а глаза кажутся больше.

3. Подтяжка века — "плавающая" стрелка

Если есть нависшее веко или хочется зрительно приподнять взгляд — поможет техника плавающей стрелки. Рисуйте линию не по ресничному краю, а чуть выше складки века, повторяя её форму. Хвостик — вверх и наружу.

Эффект: глаза кажутся подтянутыми, исчезает ощущение "уставшего" взгляда, создаётся эффект блефаропластики без хирургии.

С помощью правильной стрелки можно не просто украсить глаза, а буквально поменять их визуальное восприятие. Попробуйте разные техники и найдите свою — ту, в которой ваш взгляд раскрывается по-новому.

Уточнения

Глаз — сенсорный орган (орган зрительной системы) животных, обладающий способностью воспринимать электромагнитное излучение в видимом диапазоне длин волн и обеспечивающий сенсорную функцию зрения.

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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