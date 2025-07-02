Натуральный мейкап за 2 минуты — хватит одного средства

В мире макияжа — новая мания: девушки отказываются от кучи баночек и палеток в пользу одного универсального средства. И этим «героем» стала... помада.
Да-да, её теперь наносят не только на губы. Щёки и веки — тоже под прицелом. Если всё сделать правильно, макияж получится лёгким, свежим и будто «без макияжа».
Не каждая подойдёт. Сразу исключаем:
плотные и сухие текстуры,
матовые стики без кремовости,
шиммер — блеск на веках тут лишний.
Лучше всего подойдёт кремовая матовая помада. Она легко растушевывается, не сушит кожу и даёт нежный финиш.
Оттенки — ключ к натуральности. Идеальны:
тёплый розовый,
персиковый,
оттенок, близкий к вашим обычным румянам.
Поставьте акценты на губах, щеках и веках.
Растушуйте пальцами, спонжем или кистью.
Двигайтесь вверх, чтобы визуально приподнять черты лица.
Лифтинг-эффект без пластики? Просто правильное направление движения кисти.
Минимум времени, максимум сияния. Этот приём — идеален для утренней спешки, отдыха или тех, кто хочет «освежиться» в середине дня.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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