Натуральный мейкап за 2 минуты — хватит одного средства

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Моя семья » Красота и стиль

В мире макияжа — новая мания: девушки отказываются от кучи баночек и палеток в пользу одного универсального средства. И этим «героем» стала... помада.

Спящая девушка с красивым макияжем
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Спящая девушка с красивым макияжем

Да-да, её теперь наносят не только на губы. Щёки и веки — тоже под прицелом. Если всё сделать правильно, макияж получится лёгким, свежим и будто «без макияжа».

Как выбрать «ту самую» помаду

Не каждая подойдёт. Сразу исключаем:

  • плотные и сухие текстуры,

  • матовые стики без кремовости,

  • шиммер — блеск на веках тут лишний.

Лучше всего подойдёт кремовая матовая помада. Она легко растушевывается, не сушит кожу и даёт нежный финиш.

Оттенки — ключ к натуральности. Идеальны:

  • тёплый розовый,

  • персиковый,

  • оттенок, близкий к вашим обычным румянам.

Как наносить

  1. Поставьте акценты на губах, щеках и веках.

  2. Растушуйте пальцами, спонжем или кистью.

  3. Двигайтесь вверх, чтобы визуально приподнять черты лица.

Лифтинг-эффект без пластики? Просто правильное направление движения кисти.

Минимум времени, максимум сияния. Этот приём — идеален для утренней спешки, отдыха или тех, кто хочет «освежиться» в середине дня.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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