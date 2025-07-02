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Один флакон — и прощай секущиеся кончики: лучшее масло, о котором вы не знали

Моя семья » Красота и стиль

Секущиеся и сухие кончики — один из самых распространённых поводов для стрижки. Постоянная сушка, перепады температур, окрашивания и даже полотенце после душа делают свою работу — волосы на концах становятся ломкими, теряют влагу и путаются. Что делать, если стричь жалко, а салонные уходы не по карману?

Девушка с волнистыми волосами
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с волнистыми волосами

Масло брокколи: альтернатива ламинированию

Неожиданный, но действительно работающий ответ — масло семян брокколи. Его часто называют «натуральным силиконом», потому что оно обволакивает волос, создаёт гладкость и блеск без ощущения жирности. В отличие от силиконов, масло не накапливается и не утяжеляет волосы. Достаточно пары капель на кончики — и локоны выглядят как после салона.

Почему работает?

Масло брокколи содержит:

  • Омега-9 жирные кислоты, которые глубоко питают
  • Витамины A, C и K для укрепления структуры волоса
  • Уникальные липиды, придающие шелковистость

Его можно использовать как несмываемое средство или добавлять в маски. Оно также помогает продлить эффект после стрижки или процедуры ламинирования.

Как применять?

  1. Разотрите 1–2 капли масла в ладонях.
  2. Нанесите на сухие или влажные кончики.
  3. Не смывайте.
  4. Повторяйте 2–3 раза в неделю.
  5. Важно: не переусердствуйте. Это не маска, а активный финишный уход.

Вместо дорогих процедур попробуйте средство, которое уже давно оценили трихологи и любители домашнего ухода. Масло брокколи — простое, доступное и невероятно эффективное решение для спасения сухих и секущихся кончиков.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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