Один флакон — и прощай секущиеся кончики: лучшее масло, о котором вы не знали

Секущиеся и сухие кончики — один из самых распространённых поводов для стрижки. Постоянная сушка, перепады температур, окрашивания и даже полотенце после душа делают свою работу — волосы на концах становятся ломкими, теряют влагу и путаются. Что делать, если стричь жалко, а салонные уходы не по карману?
Неожиданный, но действительно работающий ответ — масло семян брокколи. Его часто называют «натуральным силиконом», потому что оно обволакивает волос, создаёт гладкость и блеск без ощущения жирности. В отличие от силиконов, масло не накапливается и не утяжеляет волосы. Достаточно пары капель на кончики — и локоны выглядят как после салона.
Масло брокколи содержит:
Его можно использовать как несмываемое средство или добавлять в маски. Оно также помогает продлить эффект после стрижки или процедуры ламинирования.
Вместо дорогих процедур попробуйте средство, которое уже давно оценили трихологи и любители домашнего ухода. Масло брокколи — простое, доступное и невероятно эффективное решение для спасения сухих и секущихся кончиков.
Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста — овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
Масло — собирательное название целого ряда химических веществ или смесей веществ, не растворяющихся в воде.
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