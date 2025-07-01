Тоник, который пахнет детством: что делает розовая вода с лицом на самом деле

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Когда кожа раздражена, сухая или уставшая от солнца, простое средство из лепестков роз может превратить уход в настоящий ритуал восстановления. Речь о розовой воде — натуральном тонике с мощным эффектом.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Что умеет розовая вода

Это не просто ароматная жидкость. Розовая вода:

снимает воспаление и покраснение

успокаивает кожу после солнца

помогает сузить поры

балансирует pH

увлажняет и придаёт здоровый тон

А ещё её можно использовать как освежающий спрей, компресс для усталых глаз или компонент для домашних масок.

Как сделать розовую воду дома

Готовится легко. Вам понадобятся:

Свежие лепестки роз (лучше органические)

Дистиллированная вода

Небольшая кастрюля с крышкой

Промойте лепестки, залейте их водой так, чтобы покрыть полностью. На медленном огне доведите до кипения, потом варите ещё 20-30 минут. Когда лепестки обесцветятся, остудите отвар и процедите. Готовую розовую воду храните в холодильнике — в чистой стеклянной бутылке с распылителем.

Как использовать

Утром и вечером вместо тоника

В течение дня как спрей для свежести

Ватные диски с розовой водой — отличный компресс при отёках

Добавляйте в маски из глины — для усиления действия

Розовая вода подходит всем типам кожи. Главное — перед первым применением проведите тест на чувствительность: капните немного на внутреннюю сторону запястья и подождите сутки.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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