Тоник, который пахнет детством: что делает розовая вода с лицом на самом деле

Когда кожа раздражена, сухая или уставшая от солнца, простое средство из лепестков роз может превратить уход в настоящий ритуал восстановления. Речь о розовой воде — натуральном тонике с мощным эффектом.
Это не просто ароматная жидкость. Розовая вода:
А ещё её можно использовать как освежающий спрей, компресс для усталых глаз или компонент для домашних масок.
Готовится легко. Вам понадобятся:
Промойте лепестки, залейте их водой так, чтобы покрыть полностью. На медленном огне доведите до кипения, потом варите ещё 20-30 минут. Когда лепестки обесцветятся, остудите отвар и процедите. Готовую розовую воду храните в холодильнике — в чистой стеклянной бутылке с распылителем.
Розовая вода подходит всем типам кожи. Главное — перед первым применением проведите тест на чувствительность: капните немного на внутреннюю сторону запястья и подождите сутки.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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