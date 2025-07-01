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Тоник, который пахнет детством: что делает розовая вода с лицом на самом деле

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Когда кожа раздражена, сухая или уставшая от солнца, простое средство из лепестков роз может превратить уход в настоящий ритуал восстановления. Речь о розовой воде — натуральном тонике с мощным эффектом.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Что умеет розовая вода

Это не просто ароматная жидкость. Розовая вода:

  • снимает воспаление и покраснение
  • успокаивает кожу после солнца
  • помогает сузить поры
  • балансирует pH
  • увлажняет и придаёт здоровый тон

А ещё её можно использовать как освежающий спрей, компресс для усталых глаз или компонент для домашних масок.

Как сделать розовую воду дома

Готовится легко. Вам понадобятся:

  • Свежие лепестки роз (лучше органические)
  • Дистиллированная вода
  • Небольшая кастрюля с крышкой

Промойте лепестки, залейте их водой так, чтобы покрыть полностью. На медленном огне доведите до кипения, потом варите ещё 20-30 минут. Когда лепестки обесцветятся, остудите отвар и процедите. Готовую розовую воду храните в холодильнике — в чистой стеклянной бутылке с распылителем.

Как использовать

  • Утром и вечером вместо тоника
  • В течение дня как спрей для свежести
  • Ватные диски с розовой водой — отличный компресс при отёках
  • Добавляйте в маски из глины — для усиления действия

Розовая вода подходит всем типам кожи. Главное — перед первым применением проведите тест на чувствительность: капните немного на внутреннюю сторону запястья и подождите сутки.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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