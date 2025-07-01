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Пирамида, в которой исчезает спина: йога-поза с непредсказуемым эффектом

Моя семья » Красота и стиль

Поза пирамиды выглядит просто, но лишь на первый взгляд. Она требует не только гибкости, но и чёткого контроля над телом. Это классическая асана стоя с наклоном вперёд, где всё начинается с фундамента — стоп, и поднимается вверх, выстраивая прочную линию от пяток до макушки.

Лодочка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Лодочка

Что делает позу пирамиды особенной

Главная ценность этой асаны — стабильность. Именно правильная постановка ног, симметрия таза и уверенное заземление дают возможность двигаться дальше — к глубокому наклону, раскрытию грудной клетки и улучшению осанки.

Поза активно задействует заднюю поверхность ног, укрепляет колени, лодыжки и мышцы бедер, а также активирует глубокие мышцы живота, поддерживающие позвоночник. При этом мягко стимулируется брюшная полость, что положительно влияет на пищеварение и работу выделительной системы.

В йогической традиции считают, что пирамидальная поза помогает продвижению "апана-вайю" — энергии, отвечающей за очищение организма.

Не только физика, но и восприятие тела
Когда руки находятся не на полу, а за спиной или вдоль тела, вся система равновесия включается в работу. Это не просто растяжка — это тренировка пространственного ощущения, координации и внимания.

Как освоить

  1. Начните с позы тадасаны.
  2. Шагните одной ногой назад, стопы на одной линии. Передняя — вперёд, задняя — под углом.
  3. Сравняйте бёдра, проверьте симметрию.
  4. Руки — за спиной (намасте или захват локтей).
  5. На вдохе вытянитесь, на выдохе — мягко наклонитесь.
  6. Не стремитесь достать лбом колено — важнее сохранить прямую спину.
  7. Оставайтесь на несколько циклов дыхания и плавно поднимитесь.

Эта асана — про баланс, силу и внимание к деталям. Практикуйте её регулярно, и тело обязательно ответит благодарностью.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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