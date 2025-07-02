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Ваша кожа любит холод больше, чем вы думаете — вот как это использовать с умом

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Холод — враг только для тех, кто им не умеет пользоваться. На самом деле, понижение температуры может стать настоящим спасением для кожи: освежить, снять отёки, улучшить тонус. Главное — знать, как использовать этот эффект грамотно.

Кубики льда
Фото: Openphoto.net by Darren Hester, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Кубики льда

Что делает холод с кожей

Низкая температура запускает в коже цепочку полезных реакций. Капилляры сужаются, уменьшается приток крови к поверхности, а вместе с ним — отёки и покраснения. Спустя пару минут происходит обратный процесс: сосуды расширяются, усиливается микроциркуляция, и кожа получает мощный заряд свежести.

Также холод стимулирует выработку коллагена и помогает снять воспаления. Поэтому ледяной массаж часто назначают при куперозе, акне, после активных косметических процедур.

Как применять холод в уходе

1. Кубики льда

Самый простой способ — протирать лицо кубиком льда по массажным линиям. Можно замораживать не только воду, но и отвар ромашки, зелёного чая, огуречного сока. Это даст дополнительный уход.

2. Крио-глобусы

Специальные стеклянные или металлические сферы, которые хранят в холодильнике. Их используют по тем же линиям, что и гуаша, — они отлично расслабляют и подтягивают кожу.

3. Охлаждённые маски и патчи

Храните тканевые маски и патчи в холодильнике, чтобы усилить эффект. Это особенно полезно утром, когда нужно быстро убрать отёки и «разбудить» лицо.

Кому стоит быть осторожным

Если у вас очень чувствительная кожа, склонная к сосудистым звёздочкам или обострениям розацеа, холод может спровоцировать реакцию. В таких случаях лучше ограничиться лёгким охлаждением, без прямого контакта с льдом.

Добавьте хотя бы один крио-элемент в свой утренний ритуал, и вы удивитесь, насколько свежее и бодрее станет отражение в зеркале.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Хо́лод — состояние или субъективное ощущение сравнительно низкой температуры воздуха по отношению к более тёплому времени (месту) или к обычным условиям для данного времени (места).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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