Маска для лица не работает: тревожные признаки, что вы зря тратите деньги

2:06 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Питательная, увлажняющая, очищающая — на маску для лица возлагаются большие надежды. Но что, если после применения вы не видите ни эффекта, ни изменений? Маски, как и другие средства, бывают эффективными и абсолютно бесполезными. Рассказываем, по каким признакам можно понять, что ваша маска — всего лишь красивая баночка без пользы.

Фото: Designed by Freepik by wayhomestudio is licensed under Public domian Девушка с маской на лице

Не даёт ощутимого результата даже после курса

Хорошая маска работает либо сразу (как минимум визуально), либо через несколько применений. Если вы наносите её неделю за неделей, а кожа выглядит так же, как до применения — скорее всего, продукт не работает. Косметика не обязана творить чудеса, но хотя бы минимальный эффект должен быть.

Состав — вода, глицерин и ничего больше

Обратите внимание на состав. Если на первых местах — только вода, глицерин и пара базовых эмолентов, а активные вещества идут в конце списка или отсутствуют вовсе — шансов на реальную пользу немного. Рабочие маски содержат доказанные компоненты: ниацинамид, AHA-кислоты, глину, цинк, гиалуроновую кислоту и др.

Только аромат и приятная текстура

Если вся «магия» маски — в запахе, цвете и приятном нанесении, но после неё нет даже временного ощущения свежести, увлажнения или матирования, это тревожный сигнал. Косметика может быть приятной, но она должна выполнять свою функцию, а не только «баловать».

Нет накопительного эффекта

Даже самые щадящие формулы с мягкими компонентами при регулярном применении улучшают состояние кожи: выравнивают текстуру, снижают жирность, убирают тусклость. Если ваша кожа не «реагирует» на маску никак — это повод пересмотреть уход.

Чтобы не тратить деньги и ожидания впустую, выбирайте продукты с активами, изучайте состав и не бойтесь менять уход, если он не даёт результатов.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.



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