Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немецкие фашисты на фронте переодеваются в красноармейскую форму, ставят на своих самолетах наши опознавательные знаки… — писала газета Знамя Родины 2 июля 1941 года
Трансгендеры* в Шотландии могут выбирать пол полицейского, который будет их досматривать
Криминальный отпуск: китаец угнал 8 авто, чтобы не покупать билет на самолет
XRP теряет 54% объёма: неожиданное падение на фоне позитивных новостей
Самую высокую башню из домино построили рекордсмены в США
Россия дождётся жару: европейский зной придёт неожиданно в июле
Квартира с подвохом: как не попасть в беду, купив жильё с дисконтом
Запеканка на любой вкус: 3 рецепта, которые вдохновят вас на кулинарные подвиги
7 упражнений с гантелями, которые быстро приведут ваш пресс в порядок

Обезвоживание, тусклость и морщины: чем опасна утренняя чашка кофе для кожи

2:05
Моя семья » Красота и стиль

Утро без чашки кофе для многих — почти невозможное испытание. Этот ароматный напиток бодрит, улучшает настроение и даже помогает сосредоточиться. Но всё чаще в бьюти-пространстве обсуждают его влияние на состояние кожи. Так ли страшен кофе, как его «малюют»?

Коричневый маникюр
Фото: freepik.com by devmaryna, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Коричневый маникюр

Кофе и обезвоживание кожи

Кофеин действительно обладает мочегонным эффектом, что может привести к лёгкому обезвоживанию, особенно если вы не пьёте достаточно воды. Обезвоженная кожа становится тусклой, менее упругой и склонной к раздражениям. Но важно помнить: одна-две чашки кофе не нанесут вреда, если вы соблюдаете водный баланс.

Влияние на гормоны и стресс

Кофеин стимулирует выработку кортизола — гормона стресса. Постоянно высокий уровень кортизола может вызывать воспаления и ухудшать барьерную функцию кожи, особенно у тех, кто склонен к акне или розацеа. Если вы замечаете высыпания после утреннего латте — возможно, стоит поэкспериментировать с режимом.

Скрытые добавки и сахар

Вреден не сам кофе, а то, с чем вы его пьёте. Сливки, сиропы, сахар и ароматизаторы могут запускать гликацию — процесс, при котором сахар повреждает коллаген, провоцируя преждевременное старение кожи. Чистый чёрный кофе или вариант с растительным молоком — гораздо «дружелюбнее» к вашему лицу.

Есть ли плюсы?

Кофе — источник антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами и замедляют старение. В умеренных количествах он может быть даже полезен для кожи. Главное — не переусердствовать.

Вывод

Кофе сам по себе не враг вашей коже, но его количество, способ приготовления и сочетание с другими продуктами действительно имеют значение. Пейте кофе осознанно, не забывайте про воду и наблюдайте за реакцией кожи. Иногда она знает больше, чем диетолог.

Уточнения

Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Еда и рецепты
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды Аудио 
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Авто
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства Аудио 
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Домашние животные
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными Аудио 
Популярное
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025

Эти туфли придумали для яхты, но сегодня их носят в городе и даже с пижамой. Почему boat shoes — главный ответ на летнюю обувную дилемму.

Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Мир, о котором никто не знал: под ледником Антарктики обнаружены живые создания из кошмаров и чудес
Свинья с зубами, которые пронзают лоб: зачем бабируссе такие гигантские клыки
Армия КНДР, сражаясь в Курской области, сделала свою страну более безопасной Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Не просто стая — семья: волки показали чувства, которые раньше считались невозможными
Перелом в войне произошёл. Россия заберёт исторические земли на Украине
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Детская площадка в Битцево стала ареной для встречи с ядом
Последние материалы
Немецкие фашисты на фронте переодеваются в красноармейскую форму, ставят на своих самолетах наши опознавательные знаки… — писала газета Знамя Родины 2 июля 1941 года
Трансгендеры* в Шотландии могут выбирать пол полицейского, который будет их досматривать
Криминальный отпуск: китаец угнал 8 авто, чтобы не покупать билет на самолет
XRP теряет 54% объёма: неожиданное падение на фоне позитивных новостей
Самую высокую башню из домино построили рекордсмены в США
Россия дождётся жару: европейский зной придёт неожиданно в июле
Квартира с подвохом: как не попасть в беду, купив жильё с дисконтом
Запеканка на любой вкус: 3 рецепта, которые вдохновят вас на кулинарные подвиги
7 упражнений с гантелями, которые быстро приведут ваш пресс в порядок
Рейтинг проблем со смартфонами: что не устраивает пользователей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.