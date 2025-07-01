Обезвоживание, тусклость и морщины: чем опасна утренняя чашка кофе для кожи

Утро без чашки кофе для многих — почти невозможное испытание. Этот ароматный напиток бодрит, улучшает настроение и даже помогает сосредоточиться. Но всё чаще в бьюти-пространстве обсуждают его влияние на состояние кожи. Так ли страшен кофе, как его «малюют»?
Кофеин действительно обладает мочегонным эффектом, что может привести к лёгкому обезвоживанию, особенно если вы не пьёте достаточно воды. Обезвоженная кожа становится тусклой, менее упругой и склонной к раздражениям. Но важно помнить: одна-две чашки кофе не нанесут вреда, если вы соблюдаете водный баланс.
Кофеин стимулирует выработку кортизола — гормона стресса. Постоянно высокий уровень кортизола может вызывать воспаления и ухудшать барьерную функцию кожи, особенно у тех, кто склонен к акне или розацеа. Если вы замечаете высыпания после утреннего латте — возможно, стоит поэкспериментировать с режимом.
Вреден не сам кофе, а то, с чем вы его пьёте. Сливки, сиропы, сахар и ароматизаторы могут запускать гликацию — процесс, при котором сахар повреждает коллаген, провоцируя преждевременное старение кожи. Чистый чёрный кофе или вариант с растительным молоком — гораздо «дружелюбнее» к вашему лицу.
Кофе — источник антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами и замедляют старение. В умеренных количествах он может быть даже полезен для кожи. Главное — не переусердствовать.
Кофе сам по себе не враг вашей коже, но его количество, способ приготовления и сочетание с другими продуктами действительно имеют значение. Пейте кофе осознанно, не забывайте про воду и наблюдайте за реакцией кожи. Иногда она знает больше, чем диетолог.
Ко́фе — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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