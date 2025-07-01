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Седина сдаёт позиции: масло, которое отменяет возраст в зеркале

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Седина воспринимается по-разному: кто-то гордо её носит, а кто-то мечтает вернуть цвет без краски и вреда. Именно поэтому всё больше людей выбирают щадящий путь — с растительными маслами и экстрактами, способными не только ухаживать за волосами, но и со временем влиять на их оттенок.

Женщина с седыми волосами
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с седыми волосами

Почему волосы седеют

Главная причина — снижение выработки меланина. Этот пигмент отвечает за цвет волос, кожи и глаз. С возрастом меланоциты начинают "лениться", и волосы теряют свой цвет. Но помимо возраста, на этот процесс влияют стресс, питание и агрессивные косметические средства.

Как работают масла

В отличие от краски, масла не дают мгновенного эффекта. Их действие — накопительное, и только при регулярном применении можно увидеть результат. Они питают волосы, борются с окислительным стрессом и улучшают циркуляцию в коже головы, что помогает замедлить поседение и поддерживать природный цвет.

Что использовать

Самое известное — масло шалфея. Оно обладает выраженными антиоксидантными свойствами и стимулирует приток крови к волосяным луковицам. Также стоит обратить внимание на:

  • Масло розмарина — укрепляет корни и придаёт блеск;
  • Масло амлы — питает и тонизирует;
  • Масло чёрного кунжута — поддерживает пигментацию.

Такие средства не окрашивают, а "разговаривают" с волосами на клеточном уровне, создавая условия для их восстановления и защиты.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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