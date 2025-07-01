Секрет гладкой кожи: формула, которую вы точно не пробовали

3:02 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кажется, подростковый возраст давно позади, а прыщи остались в прошлом. Но реальность иная: акне всё чаще поражает женщин за 25. Более того, традиционные кремы и походы к косметологу не всегда дают устойчивый эффект. Почему так происходит — объясняет врач-косметолог и хирург Валерия Алифанова.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Акне

Причина №1. Неправильно определён источник проблемы

Акне может быть следствием гормональных сбоев, воспаления, метаболических нарушений или даже внешнего воздействия. Ошибка — лечить кожу только снаружи, не заглянув глубже.

— При скрытой гиперандрогении (избытке мужских гормонов) прыщи появляются даже при нормальных анализах. Добавьте к этому избыток сахара, инсулинорезистентность и гиперкератоз — и получите идеальную почву для воспалений.

Причина №2. Лекарства подобраны неправильно

Часто мы хватаем средства по совету подруг или из рекламы. Но акне требует системного подхода. Например:

комедоны убираются салициловой кислотой, адапаленом и третиноином;

воспаления — бензоилпероксидом и антибиотиками;

при гормональных сбоях нужны врачебные назначения, включая КОК или антиандрогены;

тяжёлые формы лечатся изотретиноином, но только под контролем специалиста.

Причина №3. Уход не по типу кожи

Даже качественная терапия не поможет, если базовый уход подобран неправильно:

пересушивание жирной кожи усиливает выработку себума,

скрабы и кислоты "на глаз" только усугубляют воспаления,

масла и плотные текстуры могут закупоривать поры.

Идеальный уход — это деликатная пенка с pH 5.5, ниацинамид, цинк и лёгкое увлажнение без силиконов.

Причина №4. Нарушен режим применения

Нанесение активного крема "от случая к случаю" не сработает. Активные ингредиенты требуют чёткого графика, иначе вместо улучшений — шелушение, раздражение и срыв терапии. Положительный эффект наступает через 6-8 недель.

Причина №5. Игнорируются внешние триггеры

Сон, стресс, питание, тесная одежда, маски и привычка выдавливать прыщи — всё это влияет на воспаления. Даже здоровый уход не справится, если каждый день раздражать кожу и кормить организм фастфудом.

Причина №6. Лечение бросают слишком рано

После исчезновения высыпаний многие прекращают уход. Это ошибка: акне склонно к рецидивам. Поддерживающий этап — необходим, иначе всё вернётся.

Вывод: акне — не каприз и не косметическая мелочь. Это хроническое воспаление, и его нужно лечить правильно: через анализ причин, комплексную терапию и долгосрочный подход.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.