Секрет гладкой кожи: формула, которую вы точно не пробовали

Кажется, подростковый возраст давно позади, а прыщи остались в прошлом. Но реальность иная: акне всё чаще поражает женщин за 25. Более того, традиционные кремы и походы к косметологу не всегда дают устойчивый эффект. Почему так происходит — объясняет врач-косметолог и хирург Валерия Алифанова.
Акне может быть следствием гормональных сбоев, воспаления, метаболических нарушений или даже внешнего воздействия. Ошибка — лечить кожу только снаружи, не заглянув глубже.
— При скрытой гиперандрогении (избытке мужских гормонов) прыщи появляются даже при нормальных анализах. Добавьте к этому избыток сахара, инсулинорезистентность и гиперкератоз — и получите идеальную почву для воспалений.
Часто мы хватаем средства по совету подруг или из рекламы. Но акне требует системного подхода. Например:
Даже качественная терапия не поможет, если базовый уход подобран неправильно:
Идеальный уход — это деликатная пенка с pH 5.5, ниацинамид, цинк и лёгкое увлажнение без силиконов.
Нанесение активного крема "от случая к случаю" не сработает. Активные ингредиенты требуют чёткого графика, иначе вместо улучшений — шелушение, раздражение и срыв терапии. Положительный эффект наступает через 6-8 недель.
Сон, стресс, питание, тесная одежда, маски и привычка выдавливать прыщи — всё это влияет на воспаления. Даже здоровый уход не справится, если каждый день раздражать кожу и кормить организм фастфудом.
После исчезновения высыпаний многие прекращают уход. Это ошибка: акне склонно к рецидивам. Поддерживающий этап — необходим, иначе всё вернётся.
Вывод: акне — не каприз и не косметическая мелочь. Это хроническое воспаление, и его нужно лечить правильно: через анализ причин, комплексную терапию и долгосрочный подход.
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
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