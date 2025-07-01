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Тату, клей или тенями по нервам: битва за идеальные брови началась

2:23
Моя семья » Красота и стиль

В эпоху, когда густые и выразительные брови стали символом ухоженности, обладательницам редких или светлых дуг приходится идти на ухищрения. Если в советское время тонкая, как ниточка, линия над глазами считалась эталоном, то сегодня мода диктует совершенно иные стандарты — натуральность с идеально подчеркнутой формой.

Татуаж бровей
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Татуаж бровей

Карандаш, тени и другие хитрости

Самый доступный способ — рисовать брови самостоятельно. Выбор огромный: от классических теней до фломастеров, имитирующих волоски. Здесь важны не столько средства, сколько навык. Получится — отлично, результат можно варьировать: для дневного макияжа выбрать светлый оттенок, для вечера — потемнее.

Но есть нюанс: без чувства меры легко переборщить. Переусердствовав, можно добиться эффекта, от которого даже Марфушенька из "Морозко" покраснеет. Так что метод хорош только для тех, у кого в арсенале есть не только кисти, но и вкус.

Перманент: красиво, но не навсегда

Перманентный макияж спасает от ежедневных ритуалов у зеркала. При удачном выборе мастера результат впечатляющий — нужный цвет, форма, долговечность. Можно смело плавать, спать и забыть о косметичке.

Однако краска со временем может выцвести до серого оттенка. Вернуть естественность получится только через болезненное удаление. А если просто захочется перемен? Тут снова понадобятся средства, время и терпение.

Наращивание: быстро, но недолго

Эта технология — сестра накладных ресниц. Искусственные волоски приклеиваются к вашим, заполняя пробелы. Выглядит эффектно, но хрупко: во сне, в воде, при случайном касании брови могут начать "осыпаться". Кроме того, возможны раздражения и аллергия.

Тем не менее, многие довольны. Главное — быть готовой к частым коррекциям и постоянным расходам.

А если немного своих волосков всё-таки есть…

Стоит попробовать ламинирование или окрашивание. Эти процедуры безболезненны, выглядят натурально и придают бровям ухоженный вид. Правда, работают только в том случае, если есть с чем работать.

Уточнения

Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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