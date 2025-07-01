Тату, клей или тенями по нервам: битва за идеальные брови началась

В эпоху, когда густые и выразительные брови стали символом ухоженности, обладательницам редких или светлых дуг приходится идти на ухищрения. Если в советское время тонкая, как ниточка, линия над глазами считалась эталоном, то сегодня мода диктует совершенно иные стандарты — натуральность с идеально подчеркнутой формой.
Самый доступный способ — рисовать брови самостоятельно. Выбор огромный: от классических теней до фломастеров, имитирующих волоски. Здесь важны не столько средства, сколько навык. Получится — отлично, результат можно варьировать: для дневного макияжа выбрать светлый оттенок, для вечера — потемнее.
Но есть нюанс: без чувства меры легко переборщить. Переусердствовав, можно добиться эффекта, от которого даже Марфушенька из "Морозко" покраснеет. Так что метод хорош только для тех, у кого в арсенале есть не только кисти, но и вкус.
Перманентный макияж спасает от ежедневных ритуалов у зеркала. При удачном выборе мастера результат впечатляющий — нужный цвет, форма, долговечность. Можно смело плавать, спать и забыть о косметичке.
Однако краска со временем может выцвести до серого оттенка. Вернуть естественность получится только через болезненное удаление. А если просто захочется перемен? Тут снова понадобятся средства, время и терпение.
Эта технология — сестра накладных ресниц. Искусственные волоски приклеиваются к вашим, заполняя пробелы. Выглядит эффектно, но хрупко: во сне, в воде, при случайном касании брови могут начать "осыпаться". Кроме того, возможны раздражения и аллергия.
Тем не менее, многие довольны. Главное — быть готовой к частым коррекциям и постоянным расходам.
Стоит попробовать ламинирование или окрашивание. Эти процедуры безболезненны, выглядят натурально и придают бровям ухоженный вид. Правда, работают только в том случае, если есть с чем работать.
Бро́вь — дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом, corrugator supercilii.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пять моделей, на которые лучше не смотреть даже по акции — запчастей нет, перепродажа мучительна, а в салоне будто 2010 год. Уж лучше Веста!