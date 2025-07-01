Крем, который подходит именно вам: как выбрать без ошибок

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья

Стоите у полки, а в голове — полный косметический хаос? Баночки сверкают, обещания зазывают, а вы не знаете, с чего начать? Всё просто: крем должен соответствовать именно вашей коже. Универсальных чудо-средств не бывает.

Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com Девушка

Сначала — честно взгляните в зеркало. Какая у вас кожа

Сухая: ощущение стянутости, шелушения, тусклый тон.

Ищите кремы с надписью "питательный", "восстанавливающий". В составе — масла (ши, жожоба), керамиды и гиалуроновая кислота.

Жирная: блеск, расширенные поры, высыпания.

Ваш выбор — лёгкие гели и флюиды с пометкой "некомедогенно", "матирующий". В составе — салициловая кислота, ниацинамид, цинк.

Комбинированная: жирный лоб и нос, но нормальные или сухие щёки.

Подойдут балансирующие кремы: лёгкие, с увлажнением и матирующим эффектом. Читайте: "для комбинированной кожи".

Нормальная: редкость! Без жирности, без шелушений.

Сохраните это состояние: используйте лёгкий увлажняющий крем с защитой от внешней среды.

Но не только тип кожи важен

После 25-30 лет — подключайте антиоксиданты (витамин С).

После 35-40 — ретинол, пептиды, лифтинг-компоненты.

Есть пигментация, акне, купероз? Вам нужны арбутин, азелаиновая кислота, рутин.

Читайте состав

Первые 5-7 ингредиентов — основа крема. И не забывайте: любое средство стоит тестировать на коже за ухом или в сгибе локтя. Нет реакции за сутки? Пробуйте на лице.

Крем — это не просто уход, а инвестиция в здоровье и уверенность.

Слушайте свою кожу — и она отблагодарит вас сиянием.

Уточнения

Крем — отделочный полуфабрикат кондитерского производства, используется как для украшения поверхности изделий, так и для прослаивания и обмазывания коржей и заполнения полостей выпеченных полуфабрикатов.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.