Седые волосы? Забудьте про таблетки — вот что реально помогает

1:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Первые серебристые волосы появляются внезапно — и нередко вызывают панику. На фоне обещаний "волшебных капсул" и мгновенных спреев важно отделять реальность от маркетинга.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивая женщина

Что точно не поможет

Вырывание седых волос — бессмысленно и вредно. Луковица ослабеет, а на её месте всё равно вырастет новый седой волос. Таблетки от седины? Увы, пока не существует научно подтверждённых средств, которые возвращают натуральный пигмент изнутри.

Что работает здесь и сейчас

Стойкие краски — классика, которая маскирует седину надолго.

Спреи и пудры — быстрая коррекция корней на один день.

Оттеночные шампуни — освежают цвет, но недолго.

Тушь для волос — идеальна для отдельных прядей, особенно перед важным событием.

Натуральные способы — бережнее к волосам

Хна, басма и другие растительные красители не только тонируют, но и укрепляют волосы. Кофейные и ромашковые отвары дают лёгкий оттенок, безопасный для чувствительной кожи головы.

Как сохранить цвет дольше

Откажитесь от курения — оно разрушает пигмент быстрее, чем возраст.

Увеличьте потребление витамина B12: мясо, печень, молочные продукты — ваши союзники.

Уменьшите стресс: прямая связь не доказана, но расслабленное тело стареет медленнее.

Пройдите обследование — ранняя седина может быть симптомом нарушений в организме.

Седина — не приговор, а повод пересмотреть ритуалы ухода

Настоящее спасение — не обещания в капсулах, а грамотный подход и любовь к себе. Экспериментируйте и выбирайте только то, что работает для вас.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



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