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Хит диет года оказался пшиком — разбираем, где прячется подвох

2:13
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Периодическое голодание стремительно ворвалось в моду: "16:8", "24 часа через день", "два дня без еды" — выбор на любой вкус. Но действительно ли оно помогает сбрасывать вес эффективнее, чем обычное ограничение калорий?

Похудение
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Похудение

Новое международное исследование, опубликованное в BMJ, поставило под сомнение эффективность популярных схем. Учёные проанализировали 99 клинических испытаний с участием 6582 человек. Вывод: да, эффект есть, но он куда менее впечатляющий, чем ожидалось.

Что с весом

Из трёх видов голодания только чередующееся (через день по 24 часа) дало заметный результат — в среднем минус 1,29 кг по сравнению с обычной диетой. Но этого не хватило, чтобы пересечь порог клинической значимости в 2 кг. Остальные схемы не продемонстрировали явных преимуществ по снижению массы тела.

А здоровье

Здесь дела не лучше. Диета "16:8" не улучшает уровень сахара или "хорошего" холестерина. Более того, наблюдалось небольшое повышение общего холестерина. Никаких чудес — только лёгкие колебания показателей.

Что говорят сами специалисты

"В этом нет никакого волшебства. Это просто способ есть меньше калорий", — подчеркнул Навид Саттар, Университет Глазго.

"Сбалансированная диета важнее, чем режим. Голодание — не панацея", — добавила Аманда Эйвери из Ноттингемского университета.

Не всё так безопасно

Некоторые исследования связывают такие схемы с риском инсульта, инфаркта и даже диабета 2 типа. А ожирение, напомним, — это не только про вес, но и про 13 видов онкологии, гипертонию и болезни сердца.

Главный вывод: периодическое голодание — не магия. Оно может помочь, если вам подходит, но это не универсальный ключ к стройности. Рацион и привычки в долгосрочной перспективе важнее временных схем.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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