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Обычный платок или модная магия? То, что перевернёт ваш летний стиль

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это испытание для гардероба. Хочется выглядеть стильно, не превращаясь в пароварку на ногах. Но что, если в этом сезоне магия вовсе не в новом платье или шортах, а в детали, способной полностью изменить образ — быстро, просто и со вкусом?

Женщина в уличном летнем образе с красным платком
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в уличном летнем образе с красным платком

Всё внимание — на квадрат

Пока одни охотятся за клетчатыми панамами и кепками ко всем спортшикам лета, другие нашли решение легче и эффектнее — безразмерное, универсальное и очень стильное. Это не шляпа. Это бандана.

Да-да, тот самый кусок ткани, с которого начинали ковбои, рокеры и рабочие. Его история уходит в Индию, в технику окрашивания бандхани. А сегодня бандана — больше, чем просто платок. Это элемент, который в один момент превращает базовый лук в модный манифест.

Как носить и не ошибиться

  • Повяжите бандану на волосы — и никакая жара вам не страшна.
  • Завяжите её на груди, превратив в топ, — и вы уже в центре трендов.
  • Бросьте на плечи — получите щит от солнца.
  • Обмотайте сумку, руку или даже запястье — и сделайте образ законченным.
  • А вечером — на шею, как шарф, который защищает от сквозняка.

Стиль вне времени

Простой квадратный платок с яркими узорами — это бесконечные возможности. Он не требует примерки, подходит ко всему и легко помещается даже в карман. А ещё - не боится ни песка, ни пота, ни ветра. Летом он спасает, зимой вдохновляет, а между сезонами — просто делает вас стильнее.

Уточнения

Плато́к (уменьш , от церк.-слав. плат, родств. рус. полотно́) — отрез ткани, обычно квадратный (или треугольный), используемый в качестве элемента одежды (или дополняющий её).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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