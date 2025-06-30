Цвет ногтей, который пахнет пахлавой: лето захватил восточный десерт

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето 2025 будто решило освежить всё - от лимонадов до ногтей. Красный и белый ушли на каникулы, уступив место цвету, который напоминает восточные десерты и солнечные каникулы: фисташковый.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Педикюр

И вот, в моду ворвался фисташковый. Он мягкий, но не скучный. Не ядовитый, но выразительный. Подходит и к загару, и к прохладе офиса.

Пастель с характером

Фисташковый оттенок — как пахлава: лёгкий, сладкий и прочно запоминающийся. Он выглядит дороже, чем стоит, и при этом остаётся невероятно универсальным. Это не неоновая мята и не зелень укропа — это ближневосточный уют в баночке лака.

Тренд на "фисташковое желе" обещает особенно эффектный вид. Полупрозрачное покрытие с лёгким глянцем придаёт ногтям нежный, "вкусный" оттенок. А если добавить фисташково-нюдовое омбре или сделать французский педикюр с тонкими зелёными дугами — получится идеальный летний образ.

Нужно ли сочетать педикюр и маникюр

Мнения расходятся. Кто-то выбирает единый цвет на руках и ногах, кто-то — оттенки-компаньоны. А есть и те, кто сочетает телесный маникюр с "диким апельсином" на ногах — и это ок. Но если фисташковый поселится на ваших ногтях, он прекрасно будет сочетаться с нюдовыми, белыми, жёлтыми или коричневыми оттенками.

Иногда достаточно одной баночки лака, чтобы почувствовать лето.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком.



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