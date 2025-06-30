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Пыль времени смыта: масло творит с волосами невозможное

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Первые седые волосы — для кого-то символ зрелости, а для других — повод искать способы вернуть цвет без агрессивной химии. Всё больше людей выбирают натуральные методы, и среди них в лидерах — растительные масла.

Женщина с седыми волосами
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Женщина с седыми волосами

В отличие от краски, масло не закрашивает седину мгновенно. Зато оно постепенно насыщает волосы питательными веществами, улучшает кровообращение и активизирует клетки, ответственные за пигмент. Через несколько недель использования пряди могут заметно потемнеть.

Почему волосы теряют цвет

С возрастом выработка меланина — пигмента, придающего цвет волосам — снижается. Этот процесс могут ускорить стресс, питание, гены и химические средства. Растительные масла помогают замедлить эти изменения, восполняя нехватку питания и защищая клетки от окисления.

Масла, которые работают

  • Шалфей — натуральный антиоксидант. Эфирное масло шалфея улучшает циркуляцию крови и активизирует волосяные луковицы.
  • Розмарин — усиливает приток кислорода, укрепляет корни и стимулирует рост.
  • Амла (индийский крыжовник) — один из фаворитов аюрведы, богат витамином С и борется с ранним поседением.
  • Чёрный кунжут — также известен своими репигментирующими свойствами.

Как применять

Смешайте 2 ст. ложки кокосового (или жожоба) масла с 10 каплями масел шалфея и розмарина. Лёгкий прогрев на водяной бане усилит эффект. Нанесите на сухую кожу головы, массируйте 5 минут и оставьте минимум на час (можно — на ночь). Повторяйте 2-3 раза в неделю.

Первые результаты — улучшение блеска, плотности и оттенка — проявятся через несколько недель. Без вреда, без аммиака, без сюрпризов — только терпение и забота.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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