Трение бёдер — не повод страдать: как спасти кожу и остаться в платье

3:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — это не только лёгкие ткани и свобода движений, но и… трение между бедрами. Эта проблема — не про лишний вес или "неправильное" тело, а про реальность любой кожи в жару. Раздражение, сыпь, болезненные прыщи и струпья — да, звучит неприятно. Но у хорошей новости есть имя: современные косметические и текстильные лайфхаки. Рассказываем, как избавиться от натирания быстро, деликатно и навсегда.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в летнем платье

Почему натираются бёдра даже у тех, кто не полнеет

Проблема касается не только женщин с округлыми формами — она возникает у всех, у кого нет анатомического просвета между ногами. Особенно сильно страдают спортсмены, туристы, любители долгих прогулок и просто те, кто не хочет менять платье на джинсы. Добавьте сюда жару, пот и влажность — и здравствуй, летний кошмар.

Надеть платье — не значит страдать

Никаких жертв! Решений масса:

Бандалеты: кружевные ленты, надевающиеся на бёдра, как подвязки. Удобно, дышит, выглядит красиво. Lacey и Caresse предлагают десятки вариантов.

кружевные ленты, надевающиеся на бёдра, как подвязки. Удобно, дышит, выглядит красиво. Lacey и Caresse предлагают десятки вариантов. Защитные шорты или корректирующее белье: подойдут тем, кто не против дополнительных слоёв.

подойдут тем, кто не против дополнительных слоёв. Нижнее бельё с защитой от трения: есть даже модели с охлаждающим эффектом.

Косметика от трения: не только дезодорант

Пудра и дезодорант на бёдра — бабушкин рецепт, который работает, но есть лучше:

Антираздражающий гель Move It от Busy B: любимец редакций и блогеров.

от Busy B: любимец редакций и блогеров. Стик с маслом ши и коллоидным овсом от First Aid Beauty: удобен в нанесении, словно дезодорант.

от First Aid Beauty: удобен в нанесении, словно дезодорант. Бальзам от Caresse: легкий, впитывается за секунды и подходит даже чувствительной коже.

Все эти средства создают невидимую защитную плёнку, предотвращающую трение и высыпания.

Что делать, если бёдра уже натерты

Первая помощь:

Очищаем: промойте зону теплой водой без мыла.

промойте зону теплой водой без мыла. Сушим: мягким полотенцем, не трём.

мягким полотенцем, не трём. Успокаиваем: гель с алоэ вера или старый добрый Судокрем. Он заживляет, снимает воспаление и подходит даже младенцам.

гель с алоэ вера или старый добрый Судокрем. Он заживляет, снимает воспаление и подходит даже младенцам. Не повторяйте ошибку: на следующий день обязательно используйте защиту.

Маленькие хитрости, которые работают

Выбирайте ткани: хлопок, вискоза, лен и шелк — ваши союзники.

хлопок, вискоза, лен и шелк — ваши союзники. Избегайте плотных джинсов: они натирают даже сильнее.

они натирают даже сильнее. Одежда должна "дышать" , а косметика быть невидимой.

, а косметика быть невидимой. Не игнорируйте профилактику: лучше предотвратить, чем лечить раздражение.

Не позволяйте натиранию испортить вам лето — с правильным уходом, косметикой и удобными аксессуарами вы сможете чувствовать себя комфортно в любой одежде и в любой ситуации. Ваша кожа заслуживает заботы, а вы — лёгкости и уверенности. Пусть любимые платья и юбки радуют, а не доставляют неудобства. Лето — для свободы, а не компромиссов.

Уточнения

Красота́ - эстетическая категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.



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