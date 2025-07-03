Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дров наломал, но ни о чём не жалею: откровения Прохора Шаляпина о прошлом
Революция диагностики: система Microsoft достигла 80% точности при 300 сложных случаях
Секреты удачного садоводства: избегайте этих 7 растительных соседей!
Не Земля, но рядом: гигантский астероид прицелился на Луну — и это ещё страшнее
Насилие в мире шимпанзе: шокирующая правда о конфликтах в природе
Шок на Уимблдоне: украинка Ястремская выбивает вторую ракетку мира с турнира
Сдачу с кофе — в биткоины: французский стартап покоряет Европу
Полина Агутина вступила в брак в Англии
Кто чаще всего попадает под внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый

Трение бёдер — не повод страдать: как спасти кожу и остаться в платье

3:09
Моя семья » Красота и стиль

Лето — это не только лёгкие ткани и свобода движений, но и… трение между бедрами. Эта проблема — не про лишний вес или "неправильное" тело, а про реальность любой кожи в жару. Раздражение, сыпь, болезненные прыщи и струпья — да, звучит неприятно. Но у хорошей новости есть имя: современные косметические и текстильные лайфхаки. Рассказываем, как избавиться от натирания быстро, деликатно и навсегда.

Девушка в летнем платье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в летнем платье

Почему натираются бёдра даже у тех, кто не полнеет

Проблема касается не только женщин с округлыми формами — она возникает у всех, у кого нет анатомического просвета между ногами. Особенно сильно страдают спортсмены, туристы, любители долгих прогулок и просто те, кто не хочет менять платье на джинсы. Добавьте сюда жару, пот и влажность — и здравствуй, летний кошмар.

Надеть платье — не значит страдать

Никаких жертв! Решений масса:

  • Бандалеты: кружевные ленты, надевающиеся на бёдра, как подвязки. Удобно, дышит, выглядит красиво. Lacey и Caresse предлагают десятки вариантов.
  • Защитные шорты или корректирующее белье: подойдут тем, кто не против дополнительных слоёв.
  • Нижнее бельё с защитой от трения: есть даже модели с охлаждающим эффектом.

Косметика от трения: не только дезодорант

Пудра и дезодорант на бёдра — бабушкин рецепт, который работает, но есть лучше:

  • Антираздражающий гель Move It от Busy B: любимец редакций и блогеров.
  • Стик с маслом ши и коллоидным овсом от First Aid Beauty: удобен в нанесении, словно дезодорант.
  • Бальзам от Caresse: легкий, впитывается за секунды и подходит даже чувствительной коже.

Все эти средства создают невидимую защитную плёнку, предотвращающую трение и высыпания.

Что делать, если бёдра уже натерты

Первая помощь:

  • Очищаем: промойте зону теплой водой без мыла.
  • Сушим: мягким полотенцем, не трём.
  • Успокаиваем: гель с алоэ вера или старый добрый Судокрем. Он заживляет, снимает воспаление и подходит даже младенцам.
  • Не повторяйте ошибку: на следующий день обязательно используйте защиту.

Маленькие хитрости, которые работают

  • Выбирайте ткани: хлопок, вискоза, лен и шелк — ваши союзники.
  • Избегайте плотных джинсов: они натирают даже сильнее.
  • Одежда должна "дышать", а косметика быть невидимой.
  • Не игнорируйте профилактику: лучше предотвратить, чем лечить раздражение.

Не позволяйте натиранию испортить вам лето — с правильным уходом, косметикой и удобными аксессуарами вы сможете чувствовать себя комфортно в любой одежде и в любой ситуации. Ваша кожа заслуживает заботы, а вы — лёгкости и уверенности. Пусть любимые платья и юбки радуют, а не доставляют неудобства. Лето — для свободы, а не компромиссов.

Уточнения

Красота́ - эстетическая категория, обозначающая совершенство, гармоничное сочетание аспектов объекта, при котором последний вызывает у наблюдателя эстетическое наслаждение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Минута на холостом ходу: опытные водители никогда не спешат
Авто
Минута на холостом ходу: опытные водители никогда не спешат Аудио 
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Авто
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями Аудио 
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025
Красота и стиль
Удобнее балеток, стильнее лоферов: boat shoes — обувь лета 2025 Аудио 
Популярное
Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана

В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.

Потеря российского рынка ощутимо отразится на экономике Азербайджана
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
3 минуты на оборотах — и ваш мотор работает как новый: проверено водителями
Автомобили не продаются месяцами: как дилеры избавляются от машин, которых никто не ждёт
Только на этой скорости бак пустеет медленнее обычного — дальше начинается топливный кошмар
Эксперты нарисовали возможные сценарии войны между Россией и Азербайджаном Любовь Степушова Протесты, страхи и надежды: что думают болгары о переходе на евро Игорь Буккер Почему Чехов недооценивал своё творчество: откровения из писем великого литератора Сергей Лебедев
Положите это в муравейник — и вся колония сбежит: насекомые сами бегут, не оглядываясь
Россиянка зашла на базар в Узбекистане — и забыла про супермаркеты: теперь ей не до "Пятёрочки"
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Тосты, которые спасут от скачков сахара: что намазывать на хлеб после 50, чтобы оставаться в форме
Последние материалы
Дров наломал, но ни о чём не жалею: откровения Прохора Шаляпина о прошлом
Революция диагностики: система Microsoft достигла 80% точности при 300 сложных случаях
Секреты удачного садоводства: избегайте этих 7 растительных соседей!
Не Земля, но рядом: гигантский астероид прицелился на Луну — и это ещё страшнее
Насилие в мире шимпанзе: шокирующая правда о конфликтах в природе
Шок на Уимблдоне: украинка Ястремская выбивает вторую ракетку мира с турнира
Сдачу с кофе — в биткоины: французский стартап покоряет Европу
Полина Агутина вступила в брак в Англии
Кто чаще всего попадает под внимание ГИБДД: список поводов, о которых должен знать каждый
Как Колизей стал ареной для гладиаторов: мифы и реальность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.