Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лучший маршрут по Северному Кавказу: 10 дней, 10 регионов и максимум впечатлений
Вы наливаете это каждый день в миску: безобидная привычка, которая может стоить коту жизни
Волосы без секущихся концов: привычки с расчёской, которые нужно менять сейчас
Секретный рецепт хлеба из батата: идеальный завтрак без глютена и лактозы
Высокие ставки ЦБ ставят таксопарки на колени: что ждёт пассажиров
Эти существа летают рядом — и несут в себе опасность тише шёпота
История завершена: Карл III замораживает легендарный транспорт Елизаветы II
Хотите купить землю? Вот главные ловушки, о которых молчат продавцы
Сердца олимпийцев в центре внимания: исследование выявило неожиданный риск заболевания у элитных гребцов

Пять аптечных средств для волос, которые работают лучше дорогостоящих салонных процедур

2:03
Моя семья » Красота и стиль

Гладкие, блестящие, сильные волосы — мечта каждой женщины. И вопреки мифам, для этого необязательно тратить тысячи рублей в салоне. В аптеке можно найти средства, которые работают не хуже (а иногда и лучше) профессиональных масок и процедур. Главное — знать, что искать.

Красивая женщина улыбается
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина улыбается

1. Никотиновая кислота (витамин B3)

Эта простая ампула — хит среди аптечных средств. Улучшает микроциркуляцию кожи головы, стимулирует рост волос и уменьшает их выпадение. Применяется курсом: втирается в корни волос после мытья, не требует смывания. Недорого, эффективно и без утяжеления.

2. Д-пантенол (пена или крем)

Идеален для сухих, ломких и повреждённых волос. Восстанавливает структуру, придаёт блеск и мягкость. Можно добавлять в маски или использовать как несмываемое средство на кончики.

3. Репейное масло с красным перцем

Бюджетная классика, которую многие недооценивают. Перец усиливает кровоток, масло питает луковицы и кожу головы. Результат — густота и ускоренный рост.

4. Аптечные шампуни от выпадения (например, «Алерана», «911 Луковый»)

Они содержат не только витамины и экстракты, но и компоненты, реально действующие на причину выпадения. Не ждите волшебства за неделю, но при регулярном использовании — результат точно будет.

5. Мумиё в таблетках

Его можно растворить в шампуне или бальзаме — это усиливает рост, укрепляет волосы и делает их гуще. И всё это без силиконов и лишней химии.

Не всегда за красивыми волосами стоит дорогой уход. Часто всё необходимое уже есть — в аптеке за углом. Главное — выбирать средства с доказанной эффективностью и применять их регулярно.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Апте́ка — особая специализированная организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и реализацией лекарственных средств.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Авто
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны Аудио 
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Авто
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок Аудио 
Астероид, способный стереть город, меняет курс — и на пути нечто куда важнее Земли
Наука и техника
Астероид, способный стереть город, меняет курс — и на пути нечто куда важнее Земли Аудио 
Популярное
Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды

Простой и вкусный ужин за 20 минут: всего три ингредиента, одна сковорода и никаких усилий. Быстро, сытно и без лишней суеты на кухне.

Ужин за 20 минут из трёх ингредиентов: простой рецепт без суеты и грязной посуды
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Вариатор оказался не таким уж и плохим: 5 плюсов, о которых мало кто догадывался
Прямые джинсы — снова в топе: 6 образов, которые можно собрать из базового гардероба
Одна привычка убивает шины быстрее всего — и вы делаете это перед каждой поездкой
Ликвидация азербайджанской ОПГ в Екатеринбурге стала поводом для мести Баку за потери на Украине Любовь Степушова 13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Удивительные свойства кофеина: он продлевает молодость клеток — новые открытия ученых
Всё прекрасно, но есть одно но: SHAMAN признался, почему не спешит делать предложение Мизулиной
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Зачем гусям зубы? Разгадка необычного строения клюва, о которой вы не знали
Последние материалы
Не дайте тюльпанам замерзнуть: как сохранить их на зиму
Почему июль — идеальный месяц для посадки: раскрываем все секреты
С 1 сентября водить будет нельзя по новым причинам: обновлён перечень медпротивопоказаний
Лучше купить Весту, чем одну из этих моделей
Этот дым спасает жизни: неожиданный поворот в борьбе с лесными пожарами
Италия прячет сокровище в Тирренском море — и это не Капри
Пробежка в дождь: вот как защитить дыхание в холод и сохранить эффективность бега
Мурманский гигант: рост добычи газа на Арктик СПГ 2 поражает мир
Баклажаны на гриле: секретный маринад, который сделает их шедевром
Пять ошибок при умывании, которые портят кожу каждый день
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.