Пять аптечных средств для волос, которые работают лучше дорогостоящих салонных процедур

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Гладкие, блестящие, сильные волосы — мечта каждой женщины. И вопреки мифам, для этого необязательно тратить тысячи рублей в салоне. В аптеке можно найти средства, которые работают не хуже (а иногда и лучше) профессиональных масок и процедур. Главное — знать, что искать.

Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Красивая женщина улыбается

1. Никотиновая кислота (витамин B3)

Эта простая ампула — хит среди аптечных средств. Улучшает микроциркуляцию кожи головы, стимулирует рост волос и уменьшает их выпадение. Применяется курсом: втирается в корни волос после мытья, не требует смывания. Недорого, эффективно и без утяжеления.

2. Д-пантенол (пена или крем)

Идеален для сухих, ломких и повреждённых волос. Восстанавливает структуру, придаёт блеск и мягкость. Можно добавлять в маски или использовать как несмываемое средство на кончики.

3. Репейное масло с красным перцем

Бюджетная классика, которую многие недооценивают. Перец усиливает кровоток, масло питает луковицы и кожу головы. Результат — густота и ускоренный рост.

4. Аптечные шампуни от выпадения (например, «Алерана», «911 Луковый»)

Они содержат не только витамины и экстракты, но и компоненты, реально действующие на причину выпадения. Не ждите волшебства за неделю, но при регулярном использовании — результат точно будет.

5. Мумиё в таблетках

Его можно растворить в шампуне или бальзаме — это усиливает рост, укрепляет волосы и делает их гуще. И всё это без силиконов и лишней химии.

Не всегда за красивыми волосами стоит дорогой уход. Часто всё необходимое уже есть — в аптеке за углом. Главное — выбирать средства с доказанной эффективностью и применять их регулярно.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



Апте́ка — особая специализированная организация системы здравоохранения, занимающаяся изготовлением, фасовкой, анализом и реализацией лекарственных средств.



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