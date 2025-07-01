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Пять ошибок при умывании, которые портят кожу каждый день

2:04
Моя семья » Красота и стиль

Очищение — первый и самый важный этап ухода за кожей. Но, как ни странно, именно здесь совершается больше всего ошибок. Казалось бы, что может быть проще, чем умыться? Однако неправильные привычки могут свести на нет эффективность даже самого продуманного ухода. Если вы сталкиваетесь с ощущением стянутости, прыщами или внезапной сухостью — возможно, дело вовсе не в креме.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

1. Ощущение «скрипа» после умывания

Если кожа кажется идеально «чистой» до скрипа — это тревожный знак. Значит, вы смыли не только загрязнения, но и защитный липидный барьер. Такой эффект часто вызывает щёлочное мыло или агрессивные гели.

2. Использование горячей воды

Горячая вода нарушает сосуды, провоцирует сухость и усиливает чувствительность кожи. Для умывания подходит только прохладная или чуть тёплая вода.

3. Умывание один раз в день

Ночью кожа активно выделяет кожное сало, а днём накапливает пыль, SPF, макияж. Одного умывания в сутки недостаточно, особенно если вы используете плотную косметику.

4. Выбираете средство не по типу кожи

Комбинированная кожа требует мягких пенок, сухая — кремовых текстур, жирная — лёгких гелей. Универсальных средств не бывает. Неправильный выбор может вызывать раздражение, шелушение и высыпания.

5. Протираете лицо полотенцем с усилием

Жёсткое вытирание травмирует кожу, растягивает её и способствует появлению морщин. Вместо этого — промакивайте мягким полотенцем или салфеткой.

Правильное умывание — это бережный ритуал, а не механическое смывание грязи. Обратите внимание на свои привычки: возможно, именно в этом кроется причина кожных проблем, с которыми вы никак не можете справиться.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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