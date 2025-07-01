Почему волосы выпадают даже при хорошем уходе — семь причин, о которых вы не знали

Найти несколько волосков на расческе — нормально. Но если вы замечаете их всё больше на подушке, в душе и на одежде — пора разобраться, что происходит. Выпадение волос может быть связано не только с очевидными причинами вроде смены сезона или стресса. Есть и более коварные, о которых часто не догадываются.
Ваши волосы — это в основном кератин, белок. Если в рационе его мало, организм направляет ресурсы на жизненно важные функции, и волосы «выпадают из бюджета».
Постоянное натяжение волос в пучках, тугих хвостах и афроплетениях вызывает тракционную алопецию. Это выпадение из-за механического напряжения у корней.
Шампуни и маски, которые забивают поры или пересушивают кожу, могут нарушить микроциркуляцию и питание луковиц. Особенно важно быть внимательным к уходу при жирной коже головы.
Даже лёгкий гормональный сбой может отразиться на состоянии волос. Обратитесь к эндокринологу, если помимо выпадения замечаете сонливость, холодные руки, сухость кожи.
Даже без анемии недостаток железа влияет на рост волос. Это одна из самых частых причин у женщин — особенно при обильных менструациях или вегетарианском рационе.
Противозачаточные, антидепрессанты, препараты от давления — всё это может влиять на цикл роста волос. Не прекращайте приём без врача, но обсудите возможные замены.
Хронический недосып нарушает восстановительные процессы, в том числе — в волосяных фолликулах. Сон — важный этап регенерации.
Если волосы начали заметно редеть, важно не паниковать, а искать реальные причины — не всегда очевидные. И не заниматься самодиагностикой: сдайте анализы, пересмотрите питание, уход и режим. Волосы — зеркало внутренних процессов, и им нужен осознанный подход.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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