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Почему волосы выпадают даже при хорошем уходе — семь причин, о которых вы не знали

2:23
Моя семья » Красота и стиль

Найти несколько волосков на расческе — нормально. Но если вы замечаете их всё больше на подушке, в душе и на одежде — пора разобраться, что происходит. Выпадение волос может быть связано не только с очевидными причинами вроде смены сезона или стресса. Есть и более коварные, о которых часто не догадываются.

Выпавшие волосы на ладонях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Выпавшие волосы на ладонях

1. Нехватка белка

Ваши волосы — это в основном кератин, белок. Если в рационе его мало, организм направляет ресурсы на жизненно важные функции, и волосы «выпадают из бюджета».

2. Тугие причёски и хвосты

Постоянное натяжение волос в пучках, тугих хвостах и афроплетениях вызывает тракционную алопецию. Это выпадение из-за механического напряжения у корней.

3. Неподходящие средства для кожи головы

Шампуни и маски, которые забивают поры или пересушивают кожу, могут нарушить микроциркуляцию и питание луковиц. Особенно важно быть внимательным к уходу при жирной коже головы.

4. Проблемы с щитовидной железой

Даже лёгкий гормональный сбой может отразиться на состоянии волос. Обратитесь к эндокринологу, если помимо выпадения замечаете сонливость, холодные руки, сухость кожи.

5. Дефицит железа или ферритина

Даже без анемии недостаток железа влияет на рост волос. Это одна из самых частых причин у женщин — особенно при обильных менструациях или вегетарианском рационе.

6. Приём некоторых препаратов

Противозачаточные, антидепрессанты, препараты от давления — всё это может влиять на цикл роста волос. Не прекращайте приём без врача, но обсудите возможные замены.

7. Нарушения сна

Хронический недосып нарушает восстановительные процессы, в том числе — в волосяных фолликулах. Сон — важный этап регенерации.

Если волосы начали заметно редеть, важно не паниковать, а искать реальные причины — не всегда очевидные. И не заниматься самодиагностикой: сдайте анализы, пересмотрите питание, уход и режим. Волосы — зеркало внутренних процессов, и им нужен осознанный подход.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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