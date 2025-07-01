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Не любите тональный крем? Вот как добиться ровного тона без эффекта маски

2:08
Моя семья » Красота и стиль

Не всем по душе плотный тон: кто-то избегает его из-за ощущения маски, кто-то — из-за желания сохранить «голое лицо» с лёгкой вуалью свежести. Но что делать, если при этом хочется скрыть покраснения, высыпания или следы усталости? Хорошая новость: полноценный макияж возможен и без тонального крема. Важно лишь знать, чем его заменить и как правильно расставить акценты.

Девушка с макияж глаз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка с макияж глаз

1. Консилер — ваш точечный помощник

Вместо того чтобы покрывать всё лицо, сосредоточьтесь на локальных несовершенствах: прыщики, тёмные круги, пигментные пятна. Выбирайте консилер с лёгкой текстурой, но хорошей пигментацией. Растушёвывайте пальцами или кистью, чтобы «впечатать» его в кожу.

2. Корректирующие базы и праймеры

Зелёный праймер нейтрализует покраснения, фиолетовый — придаёт сияние, а персиковый скроет серость. Они не дают покрытия как тон, но выравнивают общий цвет и визуально «освежают» лицо.

3. Пудра с эффектом блюра

Рассыпчатая или компактная пудра с мелким помолом может замаскировать поры и придать коже гладкость. Ищите варианты с эффектом soft-focus — они создают иллюзию фотошопа без перегруза.

4. Акцент на здоровый румянец и брови

Когда кожа остаётся чистой, макияж можно собрать за счёт выразительных деталей: мягкие румяна, немного хайлайтера и ухоженные брови «вытянут» весь образ и отвлекут от несовершенств.

5. Мист с сиянием или лёгким тоном

Некоторые спреи для лица содержат светоотражающие частицы или микро-пигмент — это придаёт лицу ухоженность и тон без ощущения слоя.

Макияж без тонального крема — это не отказ от красоты, а осознанный выбор в пользу лёгкости. Используя альтернативные средства и акценты, можно добиться свежего, уверенного образа даже без капли тонального.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.

Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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