Не любите тональный крем? Вот как добиться ровного тона без эффекта маски

Не всем по душе плотный тон: кто-то избегает его из-за ощущения маски, кто-то — из-за желания сохранить «голое лицо» с лёгкой вуалью свежести. Но что делать, если при этом хочется скрыть покраснения, высыпания или следы усталости? Хорошая новость: полноценный макияж возможен и без тонального крема. Важно лишь знать, чем его заменить и как правильно расставить акценты.
Вместо того чтобы покрывать всё лицо, сосредоточьтесь на локальных несовершенствах: прыщики, тёмные круги, пигментные пятна. Выбирайте консилер с лёгкой текстурой, но хорошей пигментацией. Растушёвывайте пальцами или кистью, чтобы «впечатать» его в кожу.
Зелёный праймер нейтрализует покраснения, фиолетовый — придаёт сияние, а персиковый скроет серость. Они не дают покрытия как тон, но выравнивают общий цвет и визуально «освежают» лицо.
Рассыпчатая или компактная пудра с мелким помолом может замаскировать поры и придать коже гладкость. Ищите варианты с эффектом soft-focus — они создают иллюзию фотошопа без перегруза.
Когда кожа остаётся чистой, макияж можно собрать за счёт выразительных деталей: мягкие румяна, немного хайлайтера и ухоженные брови «вытянут» весь образ и отвлекут от несовершенств.
Некоторые спреи для лица содержат светоотражающие частицы или микро-пигмент — это придаёт лицу ухоженность и тон без ощущения слоя.
Макияж без тонального крема — это не отказ от красоты, а осознанный выбор в пользу лёгкости. Используя альтернативные средства и акценты, можно добиться свежего, уверенного образа даже без капли тонального.
Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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