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Проснулись и не знаете, что пить? Вот пять напитков, которые реально запускают метаболизм

2:12
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Утро — ключевой момент, когда вы можете «запустить» свой организм на продуктивный и бодрый день. И речь не только о зарядке или контрастном душе. То, что вы пьёте сразу после пробуждения, может значительно повлиять на ваш метаболизм, пищеварение и даже настроение. Так что налейте себе чашку — сейчас разберёмся, что в ней должно быть.

Вода с лимоном
Фото: flickr.com by wuestenigel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вода с лимоном

1. Вода с лимоном: простое и эффективное начало

Стакан тёплой воды с лимоном — это не просто модный детокс. Лимонная кислота помогает «разбудить» желудок, стимулирует выработку желудочного сока и улучшает пищеварение. Добавьте щепотку соли — и получите бонус в виде легкого электролитного баланса.

2. Зелёный чай или матча: мягкий стимул для обмена веществ

Кофеин в зелёном чае действует мягче, чем в кофе, а катехины ускоряют жиросжигание. Матча — концентрированный вариант, который не только бодрит, но и помогает контролировать уровень сахара в крови.

3. Вода с яблочным уксусом: старая школа метаболизма

1 чайная ложка натурального яблочного уксуса в стакане воды может помочь контролировать аппетит и стабилизировать уровень глюкозы. Главное — не переусердствовать и пить через трубочку, чтобы защитить эмаль зубов.

4. Протеиновый шейк: заряд энергии и сдержанный голод

Белок с утра снижает уровень гормона голода (грелина) и повышает насыщение. Даже лёгкий протеиновый коктейль даст метаболизму мощный старт и предотвратит перекусы на бегу.

5. Имбирная вода или отвар: пряный разогрев изнутри

Имбирь известен своими термогенными свойствами — он слегка повышает внутреннюю температуру тела, заставляя организм тратить больше энергии. Идеален в холодное утро.

Ваш утренний напиток — это больше, чем просто привычка. Это способ поддержать обмен веществ, зарядить тело и мозг, помочь пищеварению. Главное — слушать себя и выбирать то, что подходит именно вам.

Уточнения

У́тро — часть суток, следующая за ночью и предшествующая дню.

Напи́ток — жидкость, предназначенная для питья.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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