Долго ли длится эффект от косметологических инъекций — разбор по зонам и типам препаратов

Инъекции — одна из самых быстрых и заметных процедур в косметологии. Губы становятся объёмнее, носогубки — мягче, морщины — глаже. Но как долго продержится результат? И правда ли, что спустя пару месяцев всё возвращается обратно? Давайте разберёмся.
Продолжительность эффекта зависит не только от препарата, но и от индивидуальных факторов:
Поэтому один и тот же филлер может держаться у разных людей от 3 до 12 месяцев.
Самые популярные инъекции — на основе гиалуроновой кислоты. В губах эффект держится 4–6 месяцев, в носогубных складках — до 9 месяцев, в скулах — до 12 месяцев, в зависимости от плотности геля.
Препараты на основе ботулотоксина расслабляют мышцы и разглаживают морщины. Эффект становится заметным через 3–7 дней и держится от 3 до 6 месяцев. Затем мимика возвращается, и линии снова начинают проявляться.
Увлажняющие уколы действуют мягко и требуют курса процедур. Эффект сохраняется до 3 месяцев, если не закреплён дополнительным уходом или повторными сеансами.
Как только эффект начинает уходить — не ждите полного "обнуления". Лучше прийти на коррекцию вовремя, чтобы не запускать процесс и сохранить результат без резких перепадов.
Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.
Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.
Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.
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