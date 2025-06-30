Долго ли длится эффект от косметологических инъекций — разбор по зонам и типам препаратов

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Инъекции — одна из самых быстрых и заметных процедур в косметологии. Губы становятся объёмнее, носогубки — мягче, морщины — глаже. Но как долго продержится результат? И правда ли, что спустя пару месяцев всё возвращается обратно? Давайте разберёмся.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Увеличение губ

У всех по-разному: почему эффект не универсален

Продолжительность эффекта зависит не только от препарата, но и от индивидуальных факторов:

Тип кожи и возраст. Молодая плотная кожа держит результат дольше, чем зрелая и обезвоженная.

Молодая плотная кожа держит результат дольше, чем зрелая и обезвоженная. Образ жизни. Курение, активное солнце и стрессы могут ускорить распад гиалуроновой кислоты.

Курение, активное солнце и стрессы могут ускорить распад гиалуроновой кислоты. Обмен веществ. Чем он быстрее — тем быстрее уходит препарат.

Поэтому один и тот же филлер может держаться у разных людей от 3 до 12 месяцев.

Гиалуроновая кислота: от губ до носогубки

Самые популярные инъекции — на основе гиалуроновой кислоты. В губах эффект держится 4–6 месяцев, в носогубных складках — до 9 месяцев, в скулах — до 12 месяцев, в зависимости от плотности геля.

Ботокс и дисппорт: когда мимика возвращается

Препараты на основе ботулотоксина расслабляют мышцы и разглаживают морщины. Эффект становится заметным через 3–7 дней и держится от 3 до 6 месяцев. Затем мимика возвращается, и линии снова начинают проявляться.

Биоревитализация и мезотерапия: накопительный эффект

Увлажняющие уколы действуют мягко и требуют курса процедур. Эффект сохраняется до 3 месяцев, если не закреплён дополнительным уходом или повторными сеансами.

Когда пора на повтор?

Как только эффект начинает уходить — не ждите полного "обнуления". Лучше прийти на коррекцию вовремя, чтобы не запускать процесс и сохранить результат без резких перепадов.

Уточнения

Препараты ботулотоксина — лекарственные препараты, блокирующие нервно-мышечную передачу.



Мезотерапия — это изначально инвазивный нехирургический метод, который использует микроинъекции фармацевтических и гомеопатических препаратов, экстрактов растений, витаминов и других ингредиентов в подкожно-жировую клетчатку.



Гиалуро́новая кислота́ гиалурона́н, гиалурона́т (сокр. ГК) — линейный гетерополисахарид, несульфированный гликозаминогликан, входящий в состав соединительной, эпителиальной и нервной тканей.



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