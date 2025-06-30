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Почему ваш крем не работает: пять привычек, которые сводят уход на нет

Моя семья » Красота и стиль

Кажется, вы всё делаете правильно: выбираете проверенные бренды, наносите крем дважды в день — но кожа всё равно сухая, тусклая и без улучшений. Скорее всего, дело не в составе, а в ваших повседневных действиях. Некоторые привычки буквально обнуляют эффект даже самого хорошего крема.

Женщина наносит крем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина наносит крем

1. Наносите крем на сухую кожу

Одна из самых распространённых ошибок — использование крема на полностью сухом лице. А ведь кожа должна быть слегка влажной, чтобы активные компоненты лучше проникали в эпидермис. Влага — проводник, не враг.

2. Слишком много или слишком мало средства

Переусердствовали — перегрузили кожу, перебор с силиконом или маслами. Пожадничали — не хватило активов для покрытия нужных участков. Оптимальное количество — горошина на лицо, ещё одна — на шею.

3. Игнорируете этап очищения

Остатки макияжа, кожный жир и пыль мешают крему впитаться. Если кожа плохо очищена, уход ложится поверх загрязнений, а не работает вглубь.

4. Используете продукты в неправильном порядке

Сначала лёгкие текстуры, потом более плотные. Если нанести плотный крем до сыворотки — доступ к активным веществам будет перекрыт. Уход — это не просто список, а грамотная последовательность.

5. Нерегулярность — главный враг

Маска раз в неделю и крем от случая к случаю не принесут стойкого результата. Кожа любит рутину. Только стабильность даёт эффект — и его закрепление.

Даже лучший крем не справится, если подойти к уходу формально. Осознанность в деталях — это то, что отличает работающую косметику от просто дорогой. Обратите внимание на привычки — и ваша кожа обязательно ответит вам благодарностью.

Уточнения

Крем — лекарственная форма в виде эмульсии, разновидность мази. Часто в виде кремов выпускаются также косметические средства для ухода за кожей лица или других частей тела (руки, ноги).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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