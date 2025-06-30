Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мечтали о Букле — получили филина на кухне: вся правда о совах в квартире
Вред заправки под завязку: безобидная привычка, которая выводит из строя важную деталь
Поджог головы как новый тренд: Иосиф Пригожин объяснил свою странную шутку с огнём
Ипотечная помощь для молодых семей: как ставка 6% и субсидии облегчают покупку жилья
46 градусов в тени: шокирующие кадры из раскалённой Испании
Разгадка глубин: микробы из океана спасут Землю от пластика и болезней
VO2 Max — самый важный показатель здоровья, считают эксперты. Вот как его улучшить
Скрытые враги суставов: 10 популярных продуктов, вызывающих хроническое воспаление
Куча стоит месяцами, а толку ноль? Добавьте это простое средство — и перегнивание пойдёт как по маслу

Губы больше не трескаются: один простой продукт заменил и бальзам, и блеск, и маску

3:12
Моя семья » Красота и стиль

Когда губы начинают шелушиться, трескаться или выглядеть тускло — это сигнал, что им требуется не просто увлажнение, а полноценный уход. Зимой губы страдают от мороза и сухого воздуха, летом — от солнца и жары, а круглый год на них негативно влияет декоративная косметика, особенно стойкие и матовые формулы. Простого бальзама бывает недостаточно. В таких случаях стоит обратить внимание на масло для губ — продукт, который сочетает в себе и заботу, и визуальный эффект.

Блеск на губах девушки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Блеск на губах девушки

Глубокий уход каждый день

Масло для губ — это не просто альтернатива бальзаму. Оно обладает более плотной, но при этом легкой текстурой, богатым составом и способностью проникать глубже в кожу. В его основе — растительные масла (жожоба, ши, кокоса, арганы и другие), витамины, антиоксиданты, жирные кислоты. Вместе они работают как защита от потери влаги, питают нежную кожу губ, ускоряют её восстановление и даже повышают упругость.

Такой уход особенно полезен при сухости, микротрещинах, шелушении, а также если губы часто "спасают" с помощью макияжа. Масло можно использовать ежедневно — несколько раз в течение дня, как базу под помаду, в качестве ночной маски или при необходимости сделать экспресс-процедуру восстановления.

Совет: нанесите масло плотным слоем и накройте губы плёнкой на 10-15 минут. Получится уходовое обёртывание — как в салоне, только дома.

Губы в макияже — эффект без перегруза

Масло для губ — это ещё и отличное средство для макияжа. Оно даёт естественный глянцевый финиш, визуально делает губы более объёмными и при этом не липнет, как многие блески. Идеальный вариант для тех, кто любит glossy lips, но хочет сохранить ощущение комфорта.

Масло можно использовать:

  • в качестве самостоятельного продукта, если хочется просто блеска и увлажнения;

  • поверх помады — для глянцевого эффекта и дополнительного питания;

  • перед макияжем, как базу: дайте маслу впитаться, промокните излишки салфеткой, и только потом наносите помаду — так губы будут мягкими, а макияж — ровным и стойким.

Особенно хорошо работает масло в сочетании со скрабом (раз в неделю) и маской для губ. Такой комплекс делает кожу гладкой, улучшает цвет и избавляет от сухости на долгое время.

Подходит всем

Масло — это универсальный продукт, который можно включить в уход независимо от возраста и времени года. Оно подойдёт тем, у кого губы склонны к сухости, кто много говорит (например, преподавателям или спикерам), кто часто пользуется макияжем или просто хочет чувствовать комфорт без стянутости.

Его можно носить с собой в сумке, держать на прикроватной тумбочке, использовать как средство "на выход" или в моменты, когда хочется чего-то приятного и ароматного — ведь многие масла для губ приятно пахнут и создают дополнительное ощущение уюта.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2"
Газ
Важный рычаг санкционного давления ликвидирован - Россия запускает завод "Арктик СПГ-2" Аудио 
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Домашние животные
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
13 экспедиций, нефтяные войны и новый ковчег: как русский офицер Иван Беляев переписал историю континента Игорь Буккер Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр Любовь Степушова Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Только таймер и 7 минут: армейская тренировка, которая включает всё тело
Остались жёсткие стебли укропа? Вот как их превратить в ароматную заготовку
Цвет ногтей, который пахнет пахлавой: лето захватил восточный десерт
Онлайн-шопинг для ремонта: что покупать, а что — только вживую
Японцы, на которых ездят десятилетиями — без капремонта и нервов
До 40% месячной нормы за пару дней: циклон Корнелиус затопит Москву
Губы больше не трескаются: один простой продукт заменил и бальзам, и блеск, и маску
Обычные отходы из кухни превращают кусты смородины в ягодные фонтаны — проверенный метод
Почему ваше безе не удаётся? Всё дело в одной детали
Хранение яиц в холодильнике: сколько на самом деле можно их хранить — факт, который удивит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.