Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сенсация из США: плавайте после еды — гастроэнтеролог раскрывает правду
Почему россияне массово интересуются Азией — ключевые причины
Выглядели здоровыми, а потом увяли: томаты погибают из-за одной ошибки в соседстве на грядке
Вернувшийся в Россию Данила Козловский зарабатывает миллионы, но отказывается от частных мероприятий — в чём причина?
Учёные нашли главный сбой в ДНК, из-за которого не наступает беременность
Пыль времени смыта: масло творит с волосами невозможное
Жильё сдаётся неохотно: что случилось с московскими квартирами летом
Срок замены масла в АКПП: не стоит верить производителю на слово
Скрытно и молниеносно: ВС России начали применять новейшие дроны

Пара пшиков — и вы другой человек: как найти запах, который станет вашей визиткой

3:42
Моя семья » Красота и стиль

Роскошный парфюм способен не просто привлечь внимание — он пробуждает чувства, ассоциации, память. Случалось ли вам, идя по улице, вдруг уловить в воздухе тонкий аромат, который буквально заставил остановиться? В такие моменты мы начинаем различать ноты, запоминать композицию — чтобы однажды найти и снова пережить этот момент. Потому что мир ароматов — это не просто индустрия. Это настоящая эмоциональная вселенная.

Девушка
Фото: Designed by Freepik by lookstudio is licensed under Public domian
Девушка

Вдохновение в каждом флаконе

До XX века никто не делил ароматы на "мужские" и "женские" — цветочные и пряные ноты одинаково носили все. Но позже наступила эпоха чётких гендерных ориентиров. Сегодня парфюмерия возвращается к своей изначальной свободе: мы выбираем не по этикетке, а по эмоции. Главное — чтобы аромат отражал внутренний отклик.

Запах действительно влияет на человека. Он становится частью образа, подчеркивает характер, помогает "включиться" в нужное состояние. И наоборот — перемены в жизни часто сопровождаются сменой любимых парфюмерных нот.

Есть ароматы, к которым хочется возвращаться снова и снова. Они становятся своего рода личным кодом, знаком, отражением настроения, характера, жизненного этапа. Для кого-то это ретро-классика, для другого — современная композиция с выразительной пирамидой.

Композиция с характером

Сложные парфюмерные композиции устроены как музыкальные произведения. Они развиваются постепенно: сначала звучит вступление — лёгкие цитрусы или травянистые оттенки, затем вступают сердце аромата — специи, цветы, древесина. В финале остаётся шлейф — те самые ноты, которые окружают вас и запоминаются другим.

Хорошо сбалансированный аромат не перебивает сам себя. Его хочется слушать — как хорошую музыку. Особенно ценно, когда парфюм не надоедает, а напротив, становится чем-то своим, родным. Важно и то, как он ощущается окружающими — аромат может говорить за вас.

Найти свою формулу уверенности

В стремительном ритме жизни важны детали. Одежда, манеры, голос — и, конечно, запах. Правильно подобранный парфюм действует как уверенный шаг: он помогает чувствовать себя собранным, привлекательным, заметным. Это часть образа современного человека — аккуратный штрих, который способен сказать многое без слов.

Нередко такой аромат ассоциируется с лидерством: в нем могут быть древесные, восточные или пряные ноты, оттенки лаванды, шалфея, мускуса, сандала. Он не обязательно должен быть громким — скорее, выразительным и целостным. Он говорит о зрелости, вкусе и уверенности.

Как "звучать" правильно

Аромат раскроется полностью, если нанести его правильно. Вот несколько простых советов:

  • Парфюм лучше наносить на чистую, слегка увлажнённую кожу;

  • Не распыляйте слишком близко: оптимальное расстояние — около 10-15 см;

  • Идеальные точки — пульсирующие зоны: запястья, шея, сгиб локтя, грудь;

  • Пары распылений достаточно: аромат должен быть "на слуху", а не "в лоб".

У каждого есть шанс найти свой неповторимый аромат — тот, что раскроется особенно именно на вас. Он не просто дополнит образ, а сделает его законченным, гармоничным, живым.

Уточнения

Парфюме́рия (фр. parfumerie «парфюмерная отрасль» ← parfumer «наполнять ароматом» ← fumer «дымить, окуривать») — совокупность изделий, применяемых для ароматизации тела человека, одежды, белья и воздуха в помещениях.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь
Домашние животные
Вы спите рядом с кошкой — а она незаметно укорачивает вам жизнь Аудио 
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Наука и техника
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится Аудио 
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Популярное
Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства

Выпуск легковых автомобилей в России упал почти на 50% за май, но по итогам полугодия сектор всё же в плюсе — правда, с оговорками.

Накачали миллиардами — и притормозили: российские заводы сбавляют темп производства
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Трасса мечты или шоссе абсурда: что не так с самыми дорогими дорогами страны
Дизель или бензин: какой двигатель предпочтительнее для ежедневных поездок
Сводка с фронта: занят первый населённый пункт в Днепропетровской области, до северных окраин Купянска — один километр Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Кротовые лапы, крысиные зубы и кладовая на 9 кило: кто этот подземный монстр
Секретный список: какие документы нельзя показывать инспектору ГИБДД ни при каких условиях
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Физики сломали главное правило квантовой физики — теперь всё изменится
Последние материалы
Жильё сдаётся неохотно: что случилось с московскими квартирами летом
Срок замены масла в АКПП: не стоит верить производителю на слово
Скрытно и молниеносно: ВС России начали применять новейшие дроны
Пара пшиков — и вы другой человек: как найти запах, который станет вашей визиткой
Новый тренд в фитнесе — пилатес на подвесах: что это и кому подойдёт
Астероид, способный стереть город, меняет курс — и на пути нечто куда важнее Земли
Год испытаний для бизнеса и банков: в Сбербанке раскрыли, что ждёт экономику в 2026-м
От 10 соток до 14 гектаров: на Сахалине фермер вырастил тонну клубники в теплицах
Поплавская раскрыла главную причину своей поддержки Симоньян — вот для чего она купила её новую книгу
Мульча против мокрого зла: невидимая защита кабачков от гнили
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.