Цветы раскрыли тайну молодости: уход с лавандой, розой и календулой, который стирает годы с лица

Роза, лаванда, календула… Эти цветы дарят не только настроение, но и красоту. Встречайте один из самых нежных и трендовых направлений в уходе — цветочная косметика. Она не только благоухает, но и насыщена активными компонентами, которые делают кожу сияющей и ухоженной.
Разбираем, какие цветы работают лучше любого фильтра.
Нежная, роскошная и вечная классика. В косметике роза не просто аромат — это мощный источник витаминов A и E, танинов и антиоксидантов. Она:
глубоко увлажняет,
разглаживает морщинки,
придаёт тонус и "включает" сияние.
Листовые и гидрогелевые маски с розой — это будто спа-уход, но у вас дома. Кожа после них — напитанная, свежая, как после долгого сна. А гидрогелевые патчи с розой и маслом ши творят чудеса с губами: они становятся мягкими, гладкими и ухоженными.
Если вы хотите почувствовать, как будто только вернулись из провансальского СПА, берите лаванду. Её экстракт:
устраняет раздражения,
снимает стресс с кожи,
делает лицо гладким и бархатистым.
В тандеме с шалфеем лаванда особенно эффективна — именно так работает антистресс-маска KuMiHo. Пока вы отдыхаете, кожа насыщается заботой и восстанавливает баланс.
Цветок, который кажется простым, а работает как профи. Календула:
успокаивает воспаления,
ускоряет заживление,
борется с признаками старения.
Идеальный ингредиент для восстановления и омоложения. Особенно — в сочетании с имбирём: вместе они тонизируют, обновляют и делают кожу более подтянутой.
Комбо, которое бодрит, как утренний фреш. Танжерин насыщает кожу витаминами, улучшает тон и упругость, а эвкалипт:
снимает воспаления,
очищает поры,
работает как антисептик и антиоксидант.
Если кожа устала и выглядит тусклой — листовая маска с танжерином и эвкалиптом — ваш must-have. Лицо после неё - гладкое, как шелк, и светится здоровьем.
Цветы — общеупотребительное наименование растений; чаще слово «цветы» применяют только к цветковым (покрытосеменным) растениям, однако выражение «комнатные цветы» нередко используется по отношению к любым комнатным растениям, в том числе и к тем, которые не относятся к цветковым.
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