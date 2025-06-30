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Цветы раскрыли тайну молодости: уход с лавандой, розой и календулой, который стирает годы с лица

2:26
Моя семья » Красота и стиль
Макияж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж

Роза, лаванда, календула… Эти цветы дарят не только настроение, но и красоту. Встречайте один из самых нежных и трендовых направлений в уходе — цветочная косметика. Она не только благоухает, но и насыщена активными компонентами, которые делают кожу сияющей и ухоженной.

Разбираем, какие цветы работают лучше любого фильтра.

Роза — королева увлажнения и сияния

Нежная, роскошная и вечная классика. В косметике роза не просто аромат — это мощный источник витаминов A и E, танинов и антиоксидантов. Она:

  • глубоко увлажняет,

  • разглаживает морщинки,

  • придаёт тонус и "включает" сияние.

Листовые и гидрогелевые маски с розой — это будто спа-уход, но у вас дома. Кожа после них — напитанная, свежая, как после долгого сна. А гидрогелевые патчи с розой и маслом ши творят чудеса с губами: они становятся мягкими, гладкими и ухоженными.

Лаванда — аромат релакса и нежности

Если вы хотите почувствовать, как будто только вернулись из провансальского СПА, берите лаванду. Её экстракт:

  • устраняет раздражения,

  • снимает стресс с кожи,

  • делает лицо гладким и бархатистым.

В тандеме с шалфеем лаванда особенно эффективна — именно так работает антистресс-маска KuMiHo. Пока вы отдыхаете, кожа насыщается заботой и восстанавливает баланс.

Календула — забота, проверенная веками

Цветок, который кажется простым, а работает как профи. Календула:

  • успокаивает воспаления,

  • ускоряет заживление,

  • борется с признаками старения.

Идеальный ингредиент для восстановления и омоложения. Особенно — в сочетании с имбирём: вместе они тонизируют, обновляют и делают кожу более подтянутой.

Танжерин и эвкалипт — энергия и защита

Комбо, которое бодрит, как утренний фреш. Танжерин насыщает кожу витаминами, улучшает тон и упругость, а эвкалипт:

  • снимает воспаления,

  • очищает поры,

  • работает как антисептик и антиоксидант.

Если кожа устала и выглядит тусклой — листовая маска с танжерином и эвкалиптом — ваш must-have. Лицо после неё - гладкое, как шелк, и светится здоровьем.

Уточнения

Цветы — общеупотребительное наименование растений; чаще слово «цветы» применяют только к цветковым (покрытосеменным) растениям, однако выражение «комнатные цветы» нередко используется по отношению к любым комнатным растениям, в том числе и к тем, которые не относятся к цветковым.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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