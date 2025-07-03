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Как сохранить бронзовый оттенок тела дольше отпуска — без автозагара и магии

2:51
Моя семья » Красота и стиль

Вернулись с моря — а кожа через пару дней стала тусклой и начала шелушиться? Значит, вы забыли о самом главном этапе — уходе после загара.

Загар
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Загар

Красивый бронзовый оттенок — это не только результат солнечных ванн, но и грамотного ухода после них. Если всё сделать правильно, загар сохранится на коже неделями, а не исчезнет после первого же душа. И главное — не понадобится никакой автозагар.

Почему кожа смывает загар

Загар уходит не потому, что он ненастоящий, а потому что кожа обновляется. Верхний слой эпидермиса естественным образом отшелушивается — особенно быстро, если кожа пересушена солнцем, морем, хлоркой из бассейна или просто из-за жары.

Вывод один: чем лучше увлажнена кожа, тем дольше она останется загорелой.

Что делать, чтобы загар держался дольше

Вот несколько простых правил, которые стоит взять на заметку:

Увлажняйте, и ещё раз увлажняйте

  • Наносите крем или молочко для тела утром и вечером, сразу после душа. Идеально — если средство содержит масла или алоэ вера. Можно использовать и обычное масло — персиковое, миндальное или даже оливковое.

Избегайте горячей воды

  • Горячий душ сушит кожу и ускоряет отшелушивание. Лучше переключиться на тёплую воду и не тереть себя жёсткой мочалкой — забудьте о скрабах на ближайшие недели.

Пейте больше воды

  • Красивый загар идёт изнутри. Чем лучше вы увлажнены — тем ровнее и дольше сохраняется оттенок кожи.

Добавьте масла

  • Натуральные масла отлично работают как "закрепитель" загара. Лёгкое втирание масла моркови или кокоса вечером делает кожу мягкой и придаёт ей золотистый блеск. Только не забудьте: наносить масла надо уже после отдыха на солнце, а не перед ним.

Солнце — в меру

  • Если вы продолжаете загорать после возвращения с юга, делайте это утром или после 17:00. И обязательно используйте защиту — да, даже если уже загорели. Это не мешает продлить загар, наоборот: защищённая кожа не будет пересыхать и быстрее восстанавливаться.

Успокаивайте кожу

  • Если чувствуете, что кожа "горит" или стала особенно чувствительной — приложите прохладное полотенце, протрите настоем ромашки или крепким зелёным чаем. Это снизит воспаление и поможет избежать шелушения.

Какой итог

Чтобы загар не стал воспоминанием через пару дней, не ленитесь ухаживать за кожей. Это не требует дорогих кремов — достаточно тёплой воды, растительных масел и немного внимания к себе. Пусть лето останется с вами как можно дольше — на коже и в настроении.

Уточнения

Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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