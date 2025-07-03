Вернулись с моря — а кожа через пару дней стала тусклой и начала шелушиться? Значит, вы забыли о самом главном этапе — уходе после загара.
Красивый бронзовый оттенок — это не только результат солнечных ванн, но и грамотного ухода после них. Если всё сделать правильно, загар сохранится на коже неделями, а не исчезнет после первого же душа. И главное — не понадобится никакой автозагар.
Загар уходит не потому, что он ненастоящий, а потому что кожа обновляется. Верхний слой эпидермиса естественным образом отшелушивается — особенно быстро, если кожа пересушена солнцем, морем, хлоркой из бассейна или просто из-за жары.
Вывод один: чем лучше увлажнена кожа, тем дольше она останется загорелой.
Вот несколько простых правил, которые стоит взять на заметку:
Чтобы загар не стал воспоминанием через пару дней, не ленитесь ухаживать за кожей. Это не требует дорогих кремов — достаточно тёплой воды, растительных масел и немного внимания к себе. Пусть лето останется с вами как можно дольше — на коже и в настроении.
Зага́р — изменение цвета кожи (потемнение кожи) под воздействием ультрафиолетовых лучей вследствие образования и накопления в нижних слоях кожи специфического пигмента — меланина.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В случае утраты доступа к российскому рынку азербайджанские экспортёры могут понести значительные экономические потери.