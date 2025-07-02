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Как из фильмов про любовь и шпионов: платье-халтер — фаворит лета

2:27
Моя семья » Красота и стиль

Забудьте про открытые плечи и платьица на резинках — летом 2025-го главную роль играет благородный вырез-халтер. Элегантный, дерзкий, с винтажным акцентом.

Девушка в вечернем платье
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в вечернем платье

Платья с бретелью через шею — тренд, который вернулся из прошлого с новой силой. Халтеры снова в моде, и это не просто ностальгия по 70-м. Это тонкий комплимент женственности, линии плеч и той самой аристократичной открытости, которая бросает вызов банальным кроям.

Как выглядит платье-халтер сегодня

Платья с вырезом-халтер завязываются или застёгиваются на шее, открывая зону плеч и спины. Они могут быть как с откровенным декольте, так и с утончённым высоким воротом, но эффект у всех один — подчёркнутая шея, королевская осанка и уверенность в каждом шаге.

Сегодня такие платья появляются в коллекциях Chanel, Michael Kors, Stella McCartney и Gucci. Особое внимание — к макси-длине: струящиеся ткани, мягкие формы, лёгкая драма в движении. Настоящая эстетика девушки Бонда на отдыхе.

Звёздные платья: от Монро до Маркл

Мало какой фасон может похвастаться такой историей. Мэрилин Монро, разумеется, была одной из первых, кто прославил платье-халтер: её белое плиссированное платье стало легендой. А в 70-х Рой Хэлстон сделал этот вырез своим фирменным знаком, одев в него Бьянку Джаггер и весь Нью-Йорк.

Чуть позже его выбрала принцесса Диана, а в 2019 году — Меган Маркл. Её второе свадебное платье от Стеллы Маккартни стало символом новой женственности — свободной, уверенной и невероятно стильной.

Почему халтер — это не просто платье

Сегодня, когда мода снова повернулась лицом к силуэтам, а не к логотипам, халтер становится логичным выбором. Это платье подчёркивает талию, красиво открывает спину и не требует лишнего декора.

Такие платья визуально стройнят, делают образ аристократичным и не старят, как это часто бывает с вещами в ретро-стиле.

Халтер — не про дерзость. Это про достоинство. И если вы в поиске идеального платья на лето, которое подчеркнёт вашу индивидуальность, начните именно с него.

Уточнения

Мо́да - совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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