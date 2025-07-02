Нити, которые спасают овал — или операция, которая минусует 15 лет: что выбрать

Когда лицо теряет чёткость, а зеркало будто прибавляет пару лет, возникает вопрос: пойти к косметологу или к пластическому хирургу? Разбираемся без медицинских терминов.
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Ухоженная девушка с объёмными губами
С возрастом овал лица меняется, кожа теряет тонус, появляются морщины и тяжесть в нижней части лица. И вот тут многие начинают метаться: что выбрать — подтяжку нитями или полноценную операцию? Мы разобрали два самых популярных способа омоложения и собрали простое сравнение: без запугивания и медицинских лекций.
Что такое SMAS-лифтинг — и для кого он нужен
SMAS-лифтинг - это хирургическая подтяжка, где врач работает не только с кожей, но и с глубокими слоями лица (мышечно-апоневротическим слоем SMAS). Это даёт стойкий и естественный результат.
Подходит
Людям с ярко выраженными возрастными изменениями (обычно после 40 лет).
При брылях, тяжах на шее, морщинах и "поплывшем" контуре.
Как проходит
Под общим наркозом, длится около 2-3 часов.
Хирург подтягивает и фиксирует ткани на глубоком уровне.
Восстановление
Госпитализация 1-2 дня.
Компрессионная повязка 10 дней + ночная повязка в течение месяца.
Швы снимают на 10-14 день, активность возможна уже через 2-3 недели.
Результат
Минус 10-15 лет в зеркале.
Эффект сохраняется до 15 лет.
Подтяжка нитями — быстро, аккуратно, но не навсегда
Нитевая подтяжка - это косметологическая процедура: врач вводит специальные нити под кожу, они подтягивают ткани и стимулируют выработку коллагена.
Идеальный вариант
Если тебе до 45-50 лет.
Признаки старения минимальны — немного опустились уголки лица или ушёл чёткий контур.
Какие бывают нити
Рассасывающиеся (на основе полимолочной кислоты) — стимулируют кожу и постепенно исчезают.
Нерассасывающиеся — дают стабильный результат, но используются редко.
Как проходит
Местная анестезия, процедура занимает до часа.
Минимальное восстановление — отёк и натянутость кожи в первые 3-5 дней.
Эффект
Держится до 12 месяцев.
Требует регулярных повторов.
Что выбрать: хирургия или косметология
Вот как можно упростить выбор:
Если тебе нужно просто освежить лицо, убрать легкое провисание — выбирай нити: это менее травматично, почти без реабилитации, эффект умеренный, но заметный.
Если возрастные изменения ярко выражены — без SMAS-лифтинга не обойтись: только он даст долговременный, глубокий и заметный результат.
Главное правило — не выбирать "вслепую". Опытный врач подскажет, какая методика подходит именно тебе, исходя из особенностей кожи, возраста и желаемого результата.
Уточнения
Косметология - наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.