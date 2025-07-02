Кукольный взгляд без стрелок: почему все клеят колючки под глаза этим летом

2:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ты тоже видела эти ресницы с TikTok — торчащие как иголочки, кукольные, трогательные? Это не просто макияж, а целая фантазия в стиле аниме.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с кукольным макияжем

В соцсетях стремительно набирает обороты новый тренд — манга-макияж глаз, вдохновлённый японскими комиксами. Только за июнь запросов на "anime lashes" стало больше в 50 раз. И это не случайно — образ получается одновременно нежным, выразительным и очень фотогеничным.

Разбираемся, как повторить его без визажиста — и зачем вообще девушки со всего мира наклеивают "колючки" под глаза.

Что такое манга-ресницы — и почему они повсюду

Манга-ресницы — это не просто накладные пучки, а целая философия взгляда. Главное здесь — контраст между короткими и длинными ресницами, которые приклеиваются на расстоянии, создавая эффект "колючек". Результат — приподнятые уголки глаз, визуальный объём и тот самый наивный взгляд из манги.

Даже если ты не фанат аниме, эффект тебе точно покажется знакомым. Это такой кукольный, немного мультяшный, но абсолютно очаровательный взгляд, который невозможно не заметить.

Почему тренд стал вирусным именно сейчас

На самом деле подобные видео появлялись в TikTok ещё в 2022 году. Но по-настоящему мейкап пошёл в массы только сейчас — в разгар жары и желания выделиться. Блогеры уверяют: такой макияж оживляет даже самый базовый образ, заменяет подводку и делает лицо визуально свежее.

"Это самый простой способ сделать глаза большими и выразительными — и при этом выглядеть естественно", — пишут в комментариях к туториалам.

Как повторить образ дома

Кажется простым? Только на первый взгляд. Мастерицы TikTok советуют не расстраиваться, если не получится с первой попытки. Почти все приходят к идеальной форме методом проб и ошибок.

Вот что стоит учесть

Начни с нижнего века: приклей короткие, густые пучки.

Потом переходи к верхнему веку — тут уже играют длинные реснички.

Не крась ресницы тушью заранее — просто хорошо их подкрути щипцами.

Без туши будет легче понять, куда клеить накладные пучки. А благодаря щипцам, свои ресницы будут удерживать накладные намного лучше.

Летний лайфхак, который хочется попробовать

Манга-макияж — это не только красиво, но и функционально: он держится в жару, не требует стрелок и подходит для вечеров на улице. Особенно эффектно он смотрится с лёгким глиттером или акцентной подводкой по нижнему веку.

Если хочешь добавить лету немного магии — попробуй этот тренд хотя бы раз. Он точно поднимет тебе настроение.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.