Кукольный взгляд без стрелок: почему все клеят колючки под глаза этим летом

Ты тоже видела эти ресницы с TikTok — торчащие как иголочки, кукольные, трогательные? Это не просто макияж, а целая фантазия в стиле аниме.
В соцсетях стремительно набирает обороты новый тренд — манга-макияж глаз, вдохновлённый японскими комиксами. Только за июнь запросов на "anime lashes" стало больше в 50 раз. И это не случайно — образ получается одновременно нежным, выразительным и очень фотогеничным.
Разбираемся, как повторить его без визажиста — и зачем вообще девушки со всего мира наклеивают "колючки" под глаза.
Манга-ресницы — это не просто накладные пучки, а целая философия взгляда. Главное здесь — контраст между короткими и длинными ресницами, которые приклеиваются на расстоянии, создавая эффект "колючек". Результат — приподнятые уголки глаз, визуальный объём и тот самый наивный взгляд из манги.
Даже если ты не фанат аниме, эффект тебе точно покажется знакомым. Это такой кукольный, немного мультяшный, но абсолютно очаровательный взгляд, который невозможно не заметить.
На самом деле подобные видео появлялись в TikTok ещё в 2022 году. Но по-настоящему мейкап пошёл в массы только сейчас — в разгар жары и желания выделиться. Блогеры уверяют: такой макияж оживляет даже самый базовый образ, заменяет подводку и делает лицо визуально свежее.
"Это самый простой способ сделать глаза большими и выразительными — и при этом выглядеть естественно", — пишут в комментариях к туториалам.
Кажется простым? Только на первый взгляд. Мастерицы TikTok советуют не расстраиваться, если не получится с первой попытки. Почти все приходят к идеальной форме методом проб и ошибок.
Манга-макияж — это не только красиво, но и функционально: он держится в жару, не требует стрелок и подходит для вечеров на улице. Особенно эффектно он смотрится с лёгким глиттером или акцентной подводкой по нижнему веку.
Если хочешь добавить лету немного магии — попробуй этот тренд хотя бы раз. Он точно поднимет тебе настроение.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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