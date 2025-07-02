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Босоножки-призраки и тапочки-сетка: тренд, который носит весь модный Нью-Йорк

3:09
Моя семья » Красота и стиль

Прозрачные туфли, сетчатые балетки, невесомые босоножки — обувь, которая словно растворяется на ноге, внезапно стала главным героем лета-2025. И это не преувеличение. Такой тренд обожают звезды, охотно повторяют масс-маркет бренды, а стритстайл с каждым днём подтверждает: "голая" обувь — это то, что будет носить весь город в ближайшие месяцы.

Ноги девушки в туфлях
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ноги девушки в туфлях

Обувь, которую ещё вчера не понимали

Когда в 2019 году The Row впервые показал сетчатые балетки, модный мир лишь пожал плечами. Что это: вязаные носки или слишком дорогие тапочки? Но прошло всего несколько лет — и вдруг они стали символом нового подхода к стилю: расслабленного, нарочито простого, но при этом чувственного. Теперь сетчатая обувь — не диковинка, а абсолютная норма.

Звёздные доказательства: как носят голые туфли

Недавно по улицам Нью-Йорка прогулялась Дуа Липа - в сетчатых лодочках от Gucci на маленьком каблуке, украшенных логотипом GG из кристаллов. Она сочетала их с синими плиссированными брюками и небесно-голубой рубашкой. Образ — почти деловой, но обувь превращала его в модное высказывание.

А Рианна и вовсе показала, что тренд — это пространство для дерзости. В ту же пару от Gucci, но в бежевом оттенке, она отправилась на ужин с друзьями. Сочетание? Джинсы с дырками, жемчуг, футболка и атласное пальто-халат. Странно? Да. Работает? Абсолютно.

Что такое голая обувь и почему это модно

У этого тренда много лиц: вязаная сетка, тонкая прозрачная ткань, едва заметные ремешки, эффект второго кожного слоя. Иногда — плоский ход, иногда — каблук. Главное здесь не модель и не бренд, а ощущение воздуха, лёгкости и дерзкой недосказанности.

Визуально такая обувь будто сливается с кожей, оставляя только намёк на присутствие. Это позволяет надеть её под что угодно — от строгих брюк до пляжного платья, и при этом всегда выглядеть "в теме".

Где искать и что выбрать

Если раньше подобные модели были только у The Row или Alaïa, то теперь найти их можно у Miu Miu, Khaite, Christopher Esber и даже в Zara, Mango или Lamoda. Стало доступно — стало массово.

Совет простой: выбирайте не столько марку, сколько то, что "ляжет" в ваш гардероб. Хочется романтики — берите сетчатые балетки в молочном оттенке. Нужно что-то яркое — обратите внимание на модели с цветным кантом, вышивкой или даже пайетками.

Возможно, это последний сезон

У "голой" обуви есть магия, но она не вечна. Тренд уже идёт второй год — и в следующем сезоне может уступить место чему-то более грубому и тяжёлому. Так что если вы давно присматривались, но не решались — самое время выйти на улицу в невидимой паре.

Уточнения

Мо́да  — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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