Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алгарве для своих: скрытый город, который не пускает шумных туристов
Тяга к вредному — не блажь: вот что на самом деле стоит за желанием съесть шоколадку
Без духовки, без форм и без суеты — тирамису, который радует вкусом, экономит время и деньги
Бензонасос под подозрением: как найти виновника поломки среди исправных систем
Мощные мышцы глубокого корпуса и стальной пресс: вам понадобится всего 5 упражнений
Вид за стеклом не спасёт от плесени: что скрывает модный тренд в кухне
Их шерсть — как облако в движении: топ-5 самых эффектных пород
Ногти шепчут, что с вами не так — стоит только прислушаться
Собачий зевок: способ общения, который вы могли игнорировать

5 простых причесок, чтобы выглядеть на все 100 даже в обеденный перерыв

2:02
Моя семья » Красота и стиль

С помощью этих трюков вам понадобится всего 5 минут, чтобы преобразить свой внешний вид.

Женщина с прической
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Женщина с прической

Во время перерывов в учебе или на работе многие люди ищут практичные решения, чтобы освежить внешний вид, особо не тратя время. Быстрые прически предлагают эффективную альтернативу для тех, кто хочет чувствовать себя более собранным всего за несколько минут, без необходимости использования сложных инструментов или специальных продуктов.

Эта практичность особенно ценится в условиях, когда время ограничено, а рутина требует гибкости. Помимо придания свежего вида, быстрые прически помогают поддерживать порядок в волосах и даже могут повысить вашу самооценку в течение дня.

С небольшими изменениями вы можете преобразить свой образ, адаптируя его к различным ситуациям, таким как встречи, презентации или просто чтобы чувствовать себя более комфортно и уверенно.

Ознакомьтесь со списком быстрых причесок:

  • Высокий пучок: просто соберите все волосы на макушке и закрепите их резинкой.
  • Боковая коса: начните с боковой части головы и заплетите до кончиков.
  • Низкий хвост: закрепите волосы на затылке для элегантного вида.
  • Скрученная полуприческа: отделите две передние пряди, скрутите их и закрепите за головой.
  • Декоративная заколка: закрепите часть волос заколкой, создав очаровательную деталь.

Какие аксессуары облегчают создание быстрых причесок во время перерыва?

Аксессуары играют ключевую роль в создании быстрых причесок, делая процесс еще более практичным. Резинки для волос, зажимы, заколки и повязки — это предметы, которые можно легко носить в сумочке или рюкзаке, что позволяет быстро поправлять их во время перерыва.

Кроме того, эти аксессуары помогают удерживать волосы на месте, не давая прическе рассыпаться в течение дня.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Домашние животные
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу Аудио 
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Авто
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta Аудио 
Если кошка спит на вас — она не просто милая: это сигнал, который нельзя игнорировать
Домашние животные
Если кошка спит на вас — она не просто милая: это сигнал, который нельзя игнорировать
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Последние материалы
Собачий зевок: способ общения, который вы могли игнорировать
Почему поколение Z обсуждает финансовые вопросы чаще, чем старшее поколение
Фантомный вор: что крадёт электричество, пока вы спите и как это остановить
Загадочная энергия на неделе для Близнецов: как извлечь максимум из общения и новых знаний
Огурцы, которые не подводят: ранние, средние и поздние сорта
Неувядающая красота Жасмин: 47-летняя певица рассказала, как поддерживает форму без чудодейственных средств
Кэмерон обвинил Нолана в моральной трусости: режиссёр Аватара раскритиковал Оппенгеймера
Вы обвиняете кота, а он просто не может дышать в своём туалете
Как Брэд Питт разработал часы своей мечты для фильма Формула-1
Легкий салат с хрустящими овощами и креветками — вкусное решение для быстрого ужина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.