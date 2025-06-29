Ногти шепчут, что с вами не так — стоит только прислушаться

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Ногти — не просто украшение на руках. Они первыми подают сигналы, когда в организме что-то идёт не так. Изменился цвет? Появились бороздки? Ломкость стала привычной? Всё это может рассказать о скрытых дефицитах ещё до того, как появятся явные симптомы.

Фото: Designed by Freepik by yanalya is licensed under Public domian Девушка делает маникюр

Визуальная диагностика

Ногтевая пластина может указывать на состояние внутренних органов. Продольные полоски часто появляются при нехватке железа и витаминов группы B. Ломкость, слоистость и тусклость могут быть связаны с дефицитом кальция или биотина. Белёсые пятна сигнализируют о нехватке цинка, а желтоватый оттенок — о сбоях в работе желчного пузыря. Синий отлив — тревожный знак нехватки кислорода в крови. Один симптом — не повод для паники, но регулярные изменения стоит проверить через анализы.

Какие витамины нужны ногтям

Для крепких, эластичных ногтей важны:

Биотин (B7) — усиливает синтез кератина;

Витамин D — помогает усваиваться кальцию;

Витамин E — улучшает питание тканей;

Цинк и железо — отвечают за плотность и рост.

Если питание скудное или однообразное, стоит обсудить с врачом приём комплексов. А тем, кто предпочитает натуральные источники, стоит чаще включать в рацион яйца, морскую рыбу, зелень, гречку, орехи, бобовые и авокадо.

Питание и вода — основа роста

Полноценный рацион важен не меньше, чем витамины. Особенно полезны продукты с желатином — холодцы, бульоны, а также семечки, молочка, морковь и тыква. При этом не стоит забывать о воде: обезвоживание делает ногти хрупкими и медленными в росте.

Уход в деталях

Простые действия работают лучше, чем кажется: мягкая пилка вместо металлической, масла — вместо жестких средств, перчатки — вместо героизма с чистящими порошками. Лучше привычка, чем лечение.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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