Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Алгарве для своих: скрытый город, который не пускает шумных туристов
Тяга к вредному — не блажь: вот что на самом деле стоит за желанием съесть шоколадку
Без духовки, без форм и без суеты — тирамису, который радует вкусом, экономит время и деньги
Бензонасос под подозрением: как найти виновника поломки среди исправных систем
Мощные мышцы глубокого корпуса и стальной пресс: вам понадобится всего 5 упражнений
Вид за стеклом не спасёт от плесени: что скрывает модный тренд в кухне
Их шерсть — как облако в движении: топ-5 самых эффектных пород
5 простых причесок, чтобы выглядеть на все 100 даже в обеденный перерыв
Собачий зевок: способ общения, который вы могли игнорировать

Ногти шепчут, что с вами не так — стоит только прислушаться

2:06
Моя семья » Красота и стиль

Ногти — не просто украшение на руках. Они первыми подают сигналы, когда в организме что-то идёт не так. Изменился цвет? Появились бороздки? Ломкость стала привычной? Всё это может рассказать о скрытых дефицитах ещё до того, как появятся явные симптомы.

Девушка делает маникюр
Фото: Designed by Freepik by yanalya is licensed under Public domian
Девушка делает маникюр

Визуальная диагностика

Ногтевая пластина может указывать на состояние внутренних органов. Продольные полоски часто появляются при нехватке железа и витаминов группы B. Ломкость, слоистость и тусклость могут быть связаны с дефицитом кальция или биотина. Белёсые пятна сигнализируют о нехватке цинка, а желтоватый оттенок — о сбоях в работе желчного пузыря. Синий отлив — тревожный знак нехватки кислорода в крови. Один симптом — не повод для паники, но регулярные изменения стоит проверить через анализы.

Какие витамины нужны ногтям

Для крепких, эластичных ногтей важны:

  • Биотин (B7) — усиливает синтез кератина;
  • Витамин D — помогает усваиваться кальцию;
  • Витамин E — улучшает питание тканей;
  • Цинк и железо — отвечают за плотность и рост.

Если питание скудное или однообразное, стоит обсудить с врачом приём комплексов. А тем, кто предпочитает натуральные источники, стоит чаще включать в рацион яйца, морскую рыбу, зелень, гречку, орехи, бобовые и авокадо.

Питание и вода — основа роста

Полноценный рацион важен не меньше, чем витамины. Особенно полезны продукты с желатином — холодцы, бульоны, а также семечки, молочка, морковь и тыква. При этом не стоит забывать о воде: обезвоживание делает ногти хрупкими и медленными в росте.

Уход в деталях

Простые действия работают лучше, чем кажется: мягкая пилка вместо металлической, масла — вместо жестких средств, перчатки — вместо героизма с чистящими порошками. Лучше привычка, чем лечение.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Цвет двери, который делает квартиру дешёвой: не дайте ремонту сойти на нет
Недвижимость
Цвет двери, который делает квартиру дешёвой: не дайте ремонту сойти на нет Аудио 
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Домашние животные
Не герой леса, а тиран: за что звери шарахаются от медведя
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Шоу-бизнес
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги Аудио 
Популярное
Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе

Чай, который улучшает настроение, укрепляет сердце и помогает засыпать. Не ромашка и не цикорий — это золотой напиток, который стоит попробовать.

Золотой чай для ума, сердца и кожи: напиток, который заменит ромашку, мяту и даже кофе
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сухие пятки и натоптыши исчезли за 2 применения: как ухаживаю за стопами летом без похода к мастеру
Сорока, которая притворялась собакой: трогательная история из Австралии, покорившая интернет
Кольцо за миллионы, венчание, завтраки на Патриарших: что известно о предстоящей свадьбе Муцениеце и Дранги
Азербайджан забыл, что победил в войне Армению, а не Россию Любовь Степушова Зона 51: что скрывали секретные документы об инопланетной базе? Ответ шокирует Игорь Буккер Возрождение классики: Глеб Матвейчук создал мюзикл Ревизор с невероятными декорациями Анжела Якубовская
Охотник и громила: что будет, если тигр и медведь не поделят добычу
Машина ещё пахнет заводом, а уже висит на продаже: массовый исход с Lada Vesta
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Святой Грааль морей найден: на дне Карибского моря обнаружили сокровища на 21 миллиард долларов
Последние материалы
Собачий зевок: способ общения, который вы могли игнорировать
Почему поколение Z обсуждает финансовые вопросы чаще, чем старшее поколение
Фантомный вор: что крадёт электричество, пока вы спите и как это остановить
Загадочная энергия на неделе для Близнецов: как извлечь максимум из общения и новых знаний
Огурцы, которые не подводят: ранние, средние и поздние сорта
Неувядающая красота Жасмин: 47-летняя певица рассказала, как поддерживает форму без чудодейственных средств
Кэмерон обвинил Нолана в моральной трусости: режиссёр Аватара раскритиковал Оппенгеймера
Вы обвиняете кота, а он просто не может дышать в своём туалете
Как Брэд Питт разработал часы своей мечты для фильма Формула-1
Легкий салат с хрустящими овощами и креветками — вкусное решение для быстрого ужина
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.